Ribeira y O Porto do Son unen de nuevo sus fuerzas para fomentar la empleabilidad a través del taller de empleo ‘Tahume XI’

El acto inaugural con la asistencia del alumnado, profesorado y autoridades políticas tuvo lugar esta mañana en la vecina localidad sonense

La undécima edición del taller de empleo Tahume, que comparten los municipios de Ribeira y O Porto do Son, con el apoyo de la Consellería de Emprego Comercio e Emigración, a través de una subvención de 546.552 euros, echó a andar esta mañana y se prolongará durante los próximos nueve meses. Así se indicó en su acto inaugural en el que participaron, junto a la veintena de personas alumnas-trabajadoras, el director territorial de Emprego, Juan José Couce; la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, y la teniente de alcalde sonense, María Maroñas, así como concejales de ambas localidades.

Desde ambas administraciones locales destacaron que con este programa, que combina formación teórica como práctica, vuelve a perseguir la mejoras de la ocupabilidad y empleabilidad del alumnado destinatario de la formación en los ámbitos profesionales forestal y de producción de carpintería y mueble.

Durante el referido periodo, el alumnado asistirá a las especialidades de actividades auxiliares en aprovechamientos forestales y de conservación y mejora de montes, y sobre trabajos de carpintería y mueble y de aplicación de barnices y lacas en elementos de madera. Además, recibirá formación en competencias digitales, igualdad, medio ambiente, orientación laboral y autoempleo, entre otras, mientras que quienes no estén en posesión de la titulación de la Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) recibirá formación específica para su preparación y la obtención de la misma.

Intervenciones

Sampedro, que acudió acompañada de la edila de Promoción Económica, Carmen Pérez, manifestó que este taller dual de empleo “eríxese como unha valiosa ferramenta para mellorar as opcións de inserción no mundo laboral, como se constata coa presentación desta décimo primeira edición. Tódalas anteriores foron un éxito, polo que ámbolos municipios seguimos sumando esforzos de maneira conxunta para achegar á nosa veciñanza este programa mixto de formación e emprego. Ademais, non só redunda positivamente no alumnado participante, senón tamén no conxunto da sociedade de Ribeira e O Porto do Son, ao desenvolver a parte práctica en mobiliario e espazos públicos".

Maroñas destacou “a importancia de continuar levando a cabo este tipo de iniciativas que contribúen en gran medida ao desenvolvemento económico e que ofrecen oportunidades de emprego real na nosa contorna”. “A través destes obradoiros, e coa colaboración do Concello de Ribeira e da Xunta de Galicia, conseguimos mellorar a inserción laboral da veciñanza e impulsar o emprendemento local”, agregó, a lavez que animó “a todas as persoas participantes a desfrutar e aproveitar ao máximo esta experiencia que seguro que permitirá que poidan optar a máis e mellores postos de traballo nun futuro próximo”.