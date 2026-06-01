Envían a prisión a una mujer y a un hombre de Ribeira a los que detuvo la Policía Nacional

Agentes de la comisaría pusieron a disposición judicial a los detenidos Chechu Río

El titular de la Plaza 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira dictó en el transcurso de esta semana dos autos de ingreso en prisión para una mujer y para un hombre detenidos por parte de la Policía Nacional en jornadas diferentes y por causas distintas, y ya pasaron varias noches en la cárcel provincial de Teixeiro. Pese a la poca información que ha trascendido al respecto, en el caso de la fémina, que ronda los 55 años, aunque se desconoce el delito que se le atribuye, lo cierto es que sobre ella pesaba una condena de tres años de prisión, que le había quedado suspendida con la condición de no reincidir en la actividad delictiva, y que presuntamente incumplió esa condición.

Por ese motivo, la autoridad judicial emitió una requisitoria por una causa penal y a través de la que ordenó que se procediera a su arresto. Según trascendió, la detención tuvo lugar a comienzos de la semana pasada por parte de efectivos de la comisaría ribeirense, que en la jornada del martes la presentaron en el Tribunal de Instancia, en donde el referido juez, que se encontraba en funciones de guardia, acordó su privación de libertad, por lo que fue conducida a los calabozos de la Xefatura de Policía Local, donde la recogió el furgón de traslados de la Guardia Civil, para llevarla a la cárcel.

Palmeira

En cuanto al varón se sabe que se trata de una persona de 46 años, que es residente en Palmeira, y al que agentes de la Policía Nacional de la capital barbanzana detuvieron a mediados de semana. Al parecer, ese arresto se produjo por su presunta participación o vinculación con un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud de las personas.

Tras pasar por los calabozos de la comisaría ubicada en la Avenida das Airós, en el lugar ribeirense de O Touro, el jueves fue presentado ante el juez titular de la referida Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira para que le tomase declaración, tras la que dictó un auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, atendiendo a la petición que formuló la Fiscalía, sin que hubieran prosperado las propuestas que presentó su abogado para evitar la cárcel.