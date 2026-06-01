El ambulatorio de Ribeira impulsa  la primera edición de la Semana da Saúde, que se desarrolla a partir de hoy en diferentes espacios públicos

Imagen parcial del cartel anunciador de la 1ª Semana da Saúde de Ribeira

El ambulatorio Ribeira, con la colaboración de varios locales, programó desde hoy y hasta el 7 de junio la que será su I Semana da Saúde bajo el lema ‘entre todos facemos saúde’. De este modo, la capital barbanzana será escenario de diferentes actividades de educación sanitaria y promoción de la salud, en mayor medida en espacios públicos, como serán las propias calles, en el conservatorio de música o el mercado municipal. Diferentes profesionales del ámbito sanitario, junto con otros del deporte, de la cultura y de la hostelería participarán en acciones que tratarán de contribuir a mejorar la salud de la población de la ciudadanía de Ribeira, fuera de las paredes del propio centro de salud.

Cómo hacer una compra saludable y mejorar la alimentación de niños y adultos, cómo aumentar la actividad física a los hábitos de las personas, cómo dormir mejor o manejar los cambios que produce la menopausia en las mujeres o cómo actuar en urgencias sanitarias son algunos de los contenidos que se abordarán. Esta semana ofrecerá espacios dedicados al Día Mundial sin Tabaco, así como de conversación y de carácter inclusivo, monólogos, clase de baile gallego en la calle, gimnasia al aire libre, talleres de croché son otras actividades incluidas en estas jornadas de salud comunitaria. Todos los días habrá un momento para desayunos saludables y compartidos en los locales colaboradores.

Ponencias

La programación arranca hoy con la ponencia ‘Saúde con Sabor Atlántico’, con “pratos que coidan de ti”, a cargo de las enfermeras Ana Suárez y Beatriz Martínez (11.00) y otras sobre ‘Compra saudable’ por la enfermera Lucía García (11.45), ambas en el conservatorio de música ‘Enrique Paisal’; así como una actividad grupal a través de una clase de baile gallego ‘Bailemos xuntos’ (19.30) y un monólogo a cargo de Tonhito de Poi (20.15), en Praza de Teruel. Esa tarde y las posteriores de esta semana, de 16.00 a 17.00 horas y en la entrada del centro de salud funcionará un punto de información a la ciudadanía para atender a la gente y resolver sus dudas y miedos sobre el uso de la App del Servizo Galego de Saúde (Sergas), y explicar cómo la tecnología está al servicio de la salud sin complicaciones.

El cartel de actividades tendrá continuidad mañana, a las 10.30 horas, con la reunión titulada 'Quen coida conta' que dirigirá la trabajadora social Isabel Fernández, quien tres cuartos de horas después se pondrá al frente de otro encuentro sobre 'café en compañía', ambas en el Club de Xubilados de la CAsa do Mar. Esa misma dependencia dará cabida a un taller de crochet con Dolo 'La Riasa' desde las doce del mediodía, misma hora a la que delante del centro de salud de Santa Uxía se abrirá la exposición 'Feito con agarimo' de la asociación A Creba. Ya por la tarde, a las 19.30 horas, en la primera planta del edificio del mercado municipal, se desarrollará otro taller 'Menopausia en positivo: etapa sen tabús' con la doctora Ana Soler y la matrona Carmen Manresa.

Tercer día

El programa seguirá a las once de la mañana del miércoles 3 en el conservatorio con la sesión 'Activos en saúde. Cada paso conta' con el graduado deportivo Pablo González y y monitores del complejo polideportivo de A Fieiteira. En cuanto a la exposición 'Feito con agarimo" será la asociación Ambar la que tomará el relevo a las doce del mediodía también delante del ambulatorio. A partir de las seis de la tarde la actividad se trasladará a la primera plante del edificio del mercado municipal con dos sesiones consecutivas del taller "Nas túas mans: RCP e primeiros auxilios. Cada minuto conta', impartidos por los doctores Miguel Balmaseda y Tamara Castro, la enfermeda Diana Pérez y residentes de Medicina.

El jueves 4 habrá en el conservatorio de música las sesiones 'Medrando sans, comida rica e moito movemento' por los enfermeros de Pediatría Begoña Tomé, Malena Sánchez, María Sande y Begoña Real (11.00), y 'Sorriso san, corpo con enerxía' con la odontóloga Silvia Guerra y la higienista Elena Calviño (11.45). Y a las siete y media de la tarde, en la Praza Porta do Sol, tendrá lugar la actividad grupal 'Ribeira en movemento: a ximnasia sae ás rúas', impartida por Pablo González, graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, y monitores del complejo polideportivo de A Fieiteira.

Y el viernes 5 habrá el taller 'Durmir ben para vivir mellor. Adeus ás noites en vela' con las doctoras Ana Soler y Ana y Ana Domínguez y la enfermera Diana Pérez (11.00); y la actividad grupal, 'Pechanos paseando', con salida a las seis de la tarde desde el centro de salud con el merendero de Coroso como destino.