Ambar programó para el próximo 12 de julio la celebración de su XII Carreira pola Diversidade en Ribeira que se había suspendido por mal tiempo

Entre las categorías establecidas para la prueba se contempla la zapatilla inclusiva, para personas con diversidad intelectual, sensorial o motriz, así como la de handbike y en silla de atletismo Chechu Río

Hace casi un mes que la asociación Ambar comunicó su decisión de suspender la celebración de la XII Carreira pola Diversidade que estaba programada inicialmente programada para el 10 de mayo, en Ribeira, debido a una previsión de adversa meteorología “que comprometería o normal desenvolvemento do evento”. Transcurrido ese tiempo, desde la entidad presidida por Milagros Rey acaban de informar oficialmente que la nueva fecha para el desarrollo de dicha prueba deportiva será el domingo 12 de julio con salida en la explanada de Coroso, tal y como estaba previsto en un primer momento.

Ambar aclara que todas las inscripciones ya realizadas para la anterior fecha siguen siendo válidas de modo automático para la cita de julio, y que se abre un nuevo periodo para apuntarse que estará disponible hasta el 6 de julio en la página web www.cronotec.es para todas aquellas personas que no pudieron anotarse en su momento y deseen participar. Además, recuerda que, tal y como se indicó cuando se canceló la anterior fecha, quienes no puedan asistir el 12 de julio y quieran solicitar el reembolso del importe abonado “poderán facelo enviando un correo electrónico a crono@cronotec.es indicando sus datos de inscripción.

“Desde a organización queremos agradecer de corazón a comprensión, o apoio e a confianza depositada por parte de corredores, patrocinadores e institucións colaboradoras”, concluyeron desde Ambar. Dicha entidad recuerda que la recaudación de ese evento consolidado se destinará a la financiación del proyecto ‘Ecosistemas de vivendas inclusivas e servizo de apoio á comunidade’, impulsado por la propia asociación con la pretensión de mejorar la calidad de vida del colectivo.

Además, como novedad, Ambar indica que se desarrollará su ‘proba lúdica’, una modalidad que, pese a mantenerse bastante secretismo sobre la misma, consistirá en un recorrido para que la gente pueda disfrutar “camiñando tranquilamente”. Se diseñó específicamente para personas que no tengan como objetivo lograr una marca deportiva, “e podan inscribirse e vivir o evento dunha forma moi orixinal”. En ese caso, la caminata se podrá hacer con o sin mascotas, de 2.5 kilómetros de recorrido, que está abierta a todas las edades, teniendo que ir los menores de 10 años acompañados de una persona adulta. De todas maneras, señala que, aunque el objetivo de la carrera es la diversión y la visibilización de la diversidad, “quen queira correr, tamén pode facelo”.

Una de las modalidades de participación será la Absoluta Mixta, con una distancia a recorrer de 5 kilómetros, y en la que se establecieron las categorías sub-18 (de 16 a 17 años), sénior (de 18 a 34 años), máster 1 (de 35 a 40 años), máster 2 (de 41 a 50 años) y máster 3 (a partir de 51 años). Otra será la de carácter inclusivo, también en la distancia de 5 kilómetros, en la que se contempla la categoría de zapatilla inclusiva, para personas con diversidad intelectual, sensorial o motriz y que no se incluyan en otras categorías, así como la handbike y en silla de atletismo.