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Ribeira

Más de 150 personas se sumaron a la retirada de dos toneladas de residuos del litoral de Corrubedo

Chechu López
01/06/2026 07:40
Un nutrido grupo de los participantes se reunieron delante del faro
Un nutrido grupo de los participantes se reunieron delante del faro
Chechu Río
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La segunda convocatoria de limpieza en el litoral de la parroquia ribeirense de Corrubedo, promovida por el Ayuntamiento de Ribeira junto a Grip Surf School y otras entidades colaboradoras, como la empresa Urbaser, logró reunir a más de 150 personas de diferentes edades y que, a la espera de que se efectúa el pesaje definitivo, se estima que retiraron en un par de horas y media alrededor de dos toneladas de residuos. Cabe recordar que en la anterior cita, en marzo, se sumaron 130 personas, que recogieron de esa zona de costa cuatro toneladas entre las playas de A Ladeira y O Prado.

Álex Sebastián, de Grip Surf School, explicó el punto de encuentro fue el chiringuito Ladeira Beach, donde se llevó a cabo el reparto de guantes y bolsas, y se formaron grupos que se distribuyeron por áreas, que concretamente fueron A Ladeira-O Prado, O Prado-Punta de la EDAR, entre la depuradora y el faro y desde la atalaya a la playa de Balieiros.

Tipología

Entre los residuos retirados por los voluntarios que respondieron al llamamiento a la participación en esta acción de acondicionamiento de los arenales y otros espacios litorales, destacaron cabo, redes, nasas, poliespán, aparejos, cacharros portugueses, gallos, mecheros, tarabelos, latas de bebidas, botellas de plástico y de cristal y dos bidones de aceite con capacidad para 200 litros.

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