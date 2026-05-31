Vero Rilo y Luis Iglesias acercan a los más pequeños de casa a la obra de la homenajeada en el Día das Letras Galegas con 'As mil e unha’

Vero Rilo y Luis Iglesias ofrecieron en el centro cultural 'Lustres Rivas' su espectáculo ‘As mil e unha’ Chechu Río

El salón de actos del centro cultural ‘Lustres Rivas’, de Ribeira, albergó ayer al mediodía una nueva sesión del ciclo ‘Sábados de contos’, con narración oral y música para un público familiar, a cargo de Vero Rilo y Luis Iglesias. Ambos ofrecieron su espectáculo ‘As mil e unha’, una pieza infantil que permitió acercarse al público asistente, entre niños y sus familiares, pero especialmente a los más pequeños de la casa, a la obra de la figura homenajeada este año con motivo del Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño. A cada uno de los chiquillos asistentes se les obsequió con un ejemplar del libro 'Bego e o mundo do revés', escrito por Iria Collazo López y con ilustraciones de Alba Stinson.

Se da la circunstancia de que Vero Rilo y Luis Iglesias participaron 24 horas antes también en Ribeira con otro de sus espectáculos, Chaves Invisibles', también en homenaje a Begoña Caamaño, dentro de la programación diseñada para celebrar el acto de entrega a un total de 18 escolares de los premios del XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas, en las modalidades de prosa, poesía y banda diseñada. Fue un evento que tuvo lugar en el auditorio municipal ribeirense y al que asistieron unos 400 escolares de Educación Primaria. Al igual que en la sesión de cuentacuentos que tuvo lugar ayer, cada uno de los 400 integrantes del público se llevó un ejemplar de 'Bego e o mundo do revés' editada por Galaxia, y que es la obra en la que se el espectáculo que tuvieron oportunidad de presenciar momentos antes.