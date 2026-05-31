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Ribeira

Sabela Cuñarro fue elegida como nueva presidenta de la ANPA del colegio plurilingüe ‘O Grupo’

La presidencia, que desde enero de 2024 ostenta Unai González Suárez -fue secretario durante cuatro años y otro como vocal- cambiará de manos a partir del próximo 20 de junio

Chechu López
31/05/2026 05:40
La actual directiva presidida por Unai González Suárez, en imagen de archivo, será relevada por la elegida este viernes y que encabeza Sabela Cuñarro Fiel
La actual directiva presidida por Unai González Suárez, en imagen de archivo, será relevada por la elegida este viernes y que encabeza Sabela Cuñarro Fiel
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La ANPA ‘Santa Uxía’ del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira celebró a última hora de la tarde de este viernes una asamblea general extraordinaria para proceder a la elección de su nueva junta directiva para el periodo 2026-2028. Fue un proceso al que sólo se presentó una candidatura encabezada por Sabela Cuñarro Fiel, y que fue escogida por unanimidad de las personas socias presentes en la reunión. 

De esta manera, a partir del día 20 de junio, día siguiente al de la última jornada del presente curso escolar, la presidencia que desde enero de 2024 ostenta Unai González Suárez -fue secretario durante cuatro años y otro como vocal- cambiará de manos. Desde la actual directiva informaron que el próximo 19 de junio tendrá lugar la celebración de una fiesta de fin de curso, que la ANPA organiza para su desarrollo en horario matinal en el colegio y durante la tarde en las instalaciones del Yumi Yai Park.

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