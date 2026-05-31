Corrubedo y Santa Uxía celebran esta mañana sus respectivas procesiones de las Hijas de María

La procesión de las Hijas de María recorrerán esta mañana algunas de las céntricas calles del casco urbano de Santa Uxía Chechu Río

Las parroquias de Santa Uxía de Ribeira y de Santa María de Corrubedo programaron para la jornada de hoy la celebración de las Hijas de María. Será la segunda de ellas la primera en empezar, pues para las once de esta mañana se programó la celebración de una misa solemne, cantada por el Coro Parroquial de Corrubedo, y a su conclusión saldrá la procesión con gaiteiros y bombas. En la primera, después de que a última hora de la tarde de ayer se celebraron las confirmaciones, el inicio de la misa de la Santísima Trinidad se programó para las doce del mediodía, mientras que el tradicional desfile de las Hijas de María por algunas de las céntricas calles de la ciudad saldrá desde el atrio de la iglesia parroquial a la conclusión de esa eucaristía.

Asimismo, el próximo domingo, día 7 de junio, seguirán las celebraciones en ambas parroquias ribeirenses, concretamente con el Corpus Christi. En este caso, empezará más pronto en Santa Uxía con misa a las 12.00 horas y se incluye procesión por encima de adornos florales. En Corrubedo, la misa solemne cantada por el coro parroquial se oficiará a la una de la tarde y, a continuación, habrá procesión floral acompañada de la Banda de Música de Cee. Además, desde Corrubedo se anuncia que el 28 de junio se celebrará la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que, como en años anteriores, incluirá en su programación una misa solemne cantada por el coro parroquial a partir de las once de la mañana, seguida de la tradicional procesión con gaiteiros y bombas.