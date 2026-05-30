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Ribeira

Las 17 zonas de baños de playas de Ribeira analizadas obtienen la calificación sanitaria de 'Excelente'

La alcaldesa manifestó que esos resultados, en los que alcanza la máxima calificación, "tamén garanten uns excepcionais areais para o baño agora no verán"

Chechu López
30/05/2026 17:15
Imagen del litoral ribeirense en la parroquia de Castiñeiras
Imagen del litoral ribeirense en la parroquia de Castiñeiras
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El Ayuntamiento ribeirense recibió recientemente una notificación de la Xefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en la que le comunica que la totalidad de las 17 playas del término municipal de la capital barbanzana en las que se procedió a examinar sus zonas de baño han recibido la calificación sanitaria de ‘Excelente’ tanto para la pasada temporada como la actual, según el sistema de cálculo de la Directiva 2006/7/CE, tal y como recoge el apartado de Sanidade Ambiental e do Sistema de Información Nacional de Augas de Baño de la web del departamento sanitario autonómico.

Los arenales que fueron objeto de valoración fueron A Ameixida, A Corna, A Muralla, Area Secada, Balieiros, Baluarte, Castiñeiras, O Castro-A Catía, Coroso, Corrubedo, Os Mosqueiros, O Porto, O Prado, O Touro, Río Azor y dos áreas de O Vilar. La alcaldesa, María Sampedro, ensalzó la calidad del entorno marítimo de la localidad pues subrayó que "temos unhas praias excelentes para desfrutar, para pasear, para descansar e, estes resultados nos que acadamos a máxima cualificación, tamén garanten uns excepcionais areais para o baño agora no verán".

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