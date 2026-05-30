El ribeirense Carlos Callón gana el XVII Premio Rosalía de Castro de Lingua de la Diputación de A Coruña
El galardonado, del que el jurado valoró especialmente su labor como “activista referencial en defensa dos dereitos lingüísticos”, recibirá una dotación económica de 5.000 euros
La Diputación de A Coruña otorgó el XVII Premio Rosalía de Castro de Lingua, dotado con 5.000 euros, al ribeirense Carlos Callón en la categoría de persona que más destaca en la promoción de la lengua gallega. El jurado, que estuvo presidido por la diputada de Lingua, Sol Agra Tuñas, y contó con Xosé Ramón Freixeiro Mato, Álvaro López García e Irma Silva Hervella como vocales y Dores Sánchez Alegre, jefa de la Sección de Normalización Lingüística de la Diputación de A Coruña, de secretaria, valoró especialmente su labor como “activista referencial en defensa dos dereitos lingüísticos”, así como la dimensión de su trabajo en el ámbito del libro gallego y de la divulgación alrededor de la lengua. Igualmente, subrayó que varias de sus publicaciones se convirtieron “en importantes ferramentas para promover o debate a favor da normalización do idioma galego, así como para mellorar a escrita e a fala da nosa lingua”.
Tras tener conocimiento de que era el agraciado, Callón expresó “o meu agradecemento, desde o fondo do meu corazón, polo recoñecemento do premio Rosalía de Castro de Lingua 2026, que sinto tamén como un xesto de agarimo para todas as persoas que fan parte da defensa e impulso do noso idioma natural”. Y agregó que “dentro desta cadea colectiva de que son parte, quero salientar de maneira especial o traballo incansábel realizado desde A Mesa pola Normalización Lingüística, así como a acollida de Xerais para publicar os meus libros sobre o tema: ‘En castellano no hay problema’ (2010), ‘Como defenderes os teus dereitos lingüísticos’ (2011), ‘Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez’ (2012), ‘Galegocalantes e galegofalantes’ (2017) y ‘O libro negro da lingua galega’ (2022)”.
Compromiso
“Este galardón emocióname mais tamén me compromete: fornéceme de nova enerxía para continuar coa escrita e coas conferencias que, decote, me teñen na estrada para partillar conversas sobre a situación da nosa lingua e as estratexias precisas de futuro”·, declaró Carlos Callón, quién agregó que “non está aínda marcada a data de entrega, mais comecei xa a preparar a miña intervención para o acto. Desde xa, quero convidarvos a que veñades. O meu propósito é que ese discurso sirva para abrir novas conversas, con propostas, porque o galego precisa máis desexo, máis innovación e menos inercia. Quero levar algunhas ideas que poidan axudar a activar novos horizontes”.
Callón manifestó que “habitamos un tempo decisivo para esta tarefa colectiva que é o galego. Hai encrucilladas históricas que non avisan dúas veces, e a segunda metade desta década vai ser crucial para o futuro desta fala milenaria. É momento de pasarmos a unha nova fase de revitalización e igualdade de dereitos, porque o que se faga hoxe marcaranos por moito tempo. Un dos mellores xeitos de honrar Rosalía, a autora que lle dá nome ao galardón, é ter ambición de futuro para o galego”.