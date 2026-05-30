Dos jóvenes salen ilesos de una aparatosa salida de vía con vuelta de campana a la altura del parque infantil de Couso, en Aguiño

El Peugeot acabó apoyado sobre sus cuatro ruedas después de dar una vuelta de campana tras salirse de la calzada en Couro Chechu Río

El lugar aguiñense de Couso fue escenario en torno a las cuatro y media de esta tarde de un accidente de tráfico consistente en una aparatosa salida de vía de un coche de la marca Peugeot por el margen izquierdo de la calzada en dirección hacia la playa y a la fábrica de López Soto. El siniestro se produjo a la altura del parque infantil que hay en el merendero de esa zona, y el vehículo incluso dio un vuelta de campana, para acabar apoyado sobre sus cuatro ruedas.

El aviso se recibió a las 16.33 horas en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia a través de la aplicación automática de emergencias del teléfono móvil iPhone. Inicialment, sus ocupantes no respondían a las llamadas de los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma, por lo que se informó a la Policía Local, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos y a los efectivos de servicio del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM).

Fueron estos últimos los primeros en llegar al lugar y comprobaron que el coche estaba fuera de la carretera y que presentaba diversos daños, mientras que sus dos ocupantes, que eran dos varones que rondaban la treintena de años, se encontraban fuera del automóvil y que aparentemente se encontraban bien. Finalmente, pudo hablar el personal médico de la central de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por teléfono con ellos, que rechazaron la asistencia sanitaria, y se anuló la ambulancia que estaba en prealerta, al igual que sucedió con la Policía Local y los Bomberos.