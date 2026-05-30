El suelo de madera de la terraza de uso hostelero en el edificio del mercado municipal se encuentra muy deteriorado Chechu Río

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, firmó este pasado jueves, 28 de mayo, un decreto por el que el Ayuntamiento de Ribeira adjudicó a la empresa Serdeco Contratas SL, por importe de 36.094 euros -supuso una rebaja de 205 euros (.0,56%) respecto al precio por el que salió a contratación- y tres meses de plazo de ejecución, el contrato para la reparación de la terraza del mercado municipal, en la que se prestan servicios de hostelería, y que incluye la sustitución del suelo elevado de madera, el mantenimiento del nuevo pavimento y de las paredes y bancos de madera, que salió a licitación por 36.300 euros. Su propuesta resultó ser la más ventajosa económicamente y superó a las de las otras dos licitadoras que fueron invitadas por la Administración local para presentar ofertas.

La empresa adjudicataria deberá proceder en ambos casos a lijar el suelo y a aplicar dos capas de impregnante de nogal y acabado con tres manos de lasur ecológico para exteriores. Esta actuación la afronta la Administración local ribeirense con cargo a una subvención por importe total otorgada por la Dirección Xeral de Comercio por importe total de 137.415 euros para acometer diversas mejoras en el edificio del mercado municipal, dentro del objetivo que se persigue para la obtención del sello de excelencia para dicho recinto comercial. Con cargo a esa ayuda se podrá financiar hasta un máximo del 80% del importe de cada intervención, mientras que el resto saldrá de las arcas municipales.