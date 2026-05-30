Unos 400 alumnos asisten en Ribeira al acto de entrega de los premios del Concurso Escolar das Letras Galegas y a un espectáculo

La entrega de los galardones tuvo lugar sobre el escenario del auditorio municipal

El auditorio municipal ribeirense albergó ayer el acto de entrega por parte de la alcaldesa, María Sampedro, y de la concejala de Educación, Juana Brión, de los premios a los 18 alumnos galardonados en el XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas, al que asistieron unos 400 escolares de Primaria y que presenciaron el espectáculo ‘Chaves invisibles’ de Vero Rilo y Luis Iglesias en homenaje a Begoña Caamaño.

Los trabajos ganadores en prosa fueron 'Begoña e a súa profe' de Laura Lista, de Carreira; 'Un annano diferente' de Tatiana Martínez, de Artes; 'A sorpresa de Mateo e Sara' de Thiago Pérez, del Bayón; 'Raúl e os viquingos' de Diego Pérez, de del Bayón; 'A casa dos doces' de Hiba El Bakkali, de O Grupo; 'O dragón que bota flores pola boca' de María Romero, de O Grupo; 'Os seareiro' de Hegoi López, del Galaxia, y 'Un verdadeiro heroe' de Diego Fontaíña, del Galaxia.

En cuanto a la modalidad de poesía, resultaron distinguidos los trabajos 'Area Secada' de Irina Sampedro, de O Grupo; 'O patio da miña escola' de Aida Rosa Ndiaye, de O Grupo; 'Galicia Calidade' de Yanira Navarro, de Artes; 'Susurros do mar e da noite' de Álex Muñiz, del Galaxia, y 'Detrás do vidro' de Daniela Quintela, del Galaxia. Y en banda diseñada los premios recayeron en 'A arte da música galega' de Luca Pena, de Carreira; 'Unha pandeireta diferente' de Xoán Parada, de Carreira; 'O señor que esquecía todo' de Rachid Aboukde, del Galaxia; 'Non á contaminación' de Hegoi López, deñ Galaxia, y 'Un día na Vía Láctea' de María Vázquez, del Galaxia.

El jurado destacó "a creatividade" del alumnado que participó en este certamen y que precisó que le genera "tenrura e admiración""Desde a ciencia ficción ata o amor e desamor, a defensa do medio, o acoso escolar, enfermidade e os coidados...Este concurso literario escolar é o crisol onde se xuntan todas as preocupacións e intereses da escola," y que el mundo de la infancia tiene en esta plataforma su medio de transmisión. Por último, cada uno de los integrantes del público se llevó un ejemplar de 'Bego e o mundo do revés' de Iria Collazo, de la Editorial Galaxia, y que es la obra en la que estuvo basado el espectáculo que tuvieron oportunidad de presenciar.