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Ribeira

Unos 400 alumnos asisten en Ribeira al acto de entrega de los premios del Concurso Escolar das Letras Galegas y a un espectáculo

Un total de 10 alumnos de los colegios de Carreira, de Artes, O Grupo, Galaxia y Bayón recibieron los galardones por sus obras en las modalidades de prosa, poesía y banda diseñada

Chechu López
30/05/2026 06:40
La entrega de los galardones tuvo lugar sobre el escenario del auditorio municipal
La entrega de los galardones tuvo lugar sobre el escenario del auditorio municipal
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El auditorio municipal ribeirense albergó ayer el acto de entrega por parte de la alcaldesa, María Sampedro, y de la concejala de Educación, Juana Brión, de los premios a los 18 alumnos galardonados en el XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas, al que asistieron unos 400 escolares de Primaria y que presenciaron el espectáculo ‘Chaves invisibles’ de Vero Rilo y Luis Iglesias en homenaje a Begoña Caamaño. 

Los trabajos ganadores en prosa fueron 'Begoña e a súa profe' de Laura Lista, de Carreira; 'Un annano diferente' de Tatiana Martínez, de Artes; 'A sorpresa de Mateo e Sara' de Thiago Pérez, del Bayón; 'Raúl e os viquingos' de Diego Pérez, de del Bayón; 'A casa dos doces' de Hiba El Bakkali, de O Grupo; 'O dragón que bota flores pola boca' de María Romero, de O Grupo; 'Os seareiro' de Hegoi López, del Galaxia, y 'Un verdadeiro heroe' de Diego Fontaíña, del Galaxia.

En cuanto a la modalidad de poesía, resultaron distinguidos los trabajos 'Area Secada' de Irina Sampedro, de O Grupo; 'O patio da miña escola' de Aida Rosa Ndiaye, de O Grupo; 'Galicia Calidade' de Yanira Navarro, de Artes; 'Susurros do mar e da noite' de Álex Muñiz, del Galaxia, y 'Detrás do vidro' de Daniela Quintela, del Galaxia. Y en banda diseñada los premios recayeron en 'A arte da música galega' de Luca Pena, de Carreira; 'Unha pandeireta diferente' de Xoán Parada, de Carreira; 'O señor que esquecía todo' de Rachid Aboukde, del Galaxia; 'Non á contaminación' de Hegoi López, deñ Galaxia, y 'Un día na Vía Láctea' de María Vázquez, del Galaxia.

El jurado destacó  "a creatividade" del alumnado que participó en este certamen y que precisó que le genera "tenrura e admiración""Desde a ciencia ficción ata o amor e desamor, a defensa do medio, o acoso escolar,  enfermidade e os coidados...Este concurso literario escolar é o crisol onde se xuntan todas as preocupacións e intereses da escola," y que el mundo de la infancia tiene en esta plataforma su medio de transmisión. Por último, cada uno de los integrantes del público se llevó un ejemplar de 'Bego e o mundo do revés' de Iria Collazo, de la Editorial Galaxia, y que es la obra en la que estuvo basado el espectáculo que tuvieron oportunidad de presenciar.

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