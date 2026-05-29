Los dos concejales del grupo de no adscritos de Ribeira votaron de manera distinta sobre la propuesta de presupuesto municipal de 2026

Los dos componentes del grupo de no adscritos, Tania Redondo y Juan Luis Furones, votaron con signo diferente sobre la propuesta de presupuesto municipal para 2026 Gonzalo Salgado

Los dos componentes del grupo de no adscritos en la corporación municipal de Ribeira mantuvieron una postura crítica en relación con la propuesta de presupuesto para este año, que asciende a 34.058.224 euros, pero en el momento de votar sus posturas fueron opuestas. Por un lado,

Tania Redondo votó de manera favorable, algo que justificó “por responsabilidade institucional” y “o interese xeral do municipio”, pero agregó que ello no significa que lo considere perfecto, ni que comparta todas y cada una de las decisiones del gobierno local. Expresó sus preocupaciones sobre cuestiones importantes como la vivienda, la situación del comercio, la atención a las parroquias, la limpieza viaria, la iluminación pública o la necesidad de una planificación más ambiciosa para el futuro de Ribeira.

Pero, Redondo reconoció que sabe diferenciar entre crítica política y bloqueo institucional, pues este presupuesto “incorpora investimentos, mantén servizos esenciais e permite que o Concello continúe funcionando con estabilidade”, por lo que entendió que “non sería responsable impedir a súa aprobación”. “Creo que a oposición debe fiscalizar, propoñer e mellorar, pero tamén actuar con sentido común cando están en xogo proxectos e actuacións que poden beneficiar á veciñanza”.

De todos modos, la edila agregó que su apoyo no es un cheque en blanco al ejecutivo local, pues anunció que seguirá ejerciendo una oposición crítica, exigente e independente, “vixiando que os compromisos adquiridos se executen, que os investimentos cheguen realmente aos barrios e parroquias e que os recursos públicos se utilicen da forma máis eficiente posible”. Y tras el pleno manifestó que “votei pensando en Ribeira e na súa veciñanza, non en intereses partidistas nin en estratexias de confrontación política. A partir de agora, o importante non será só o que figura no papel, senón que o Concello sexa capaz de converter este orzamento en melloras reais para a vida das persoas”.

Más y menos

Por su parte, su compañero de grupo, Juan Luis Furones, que votó en contra del presupuesto, defendió una visión del presupuesto “con menos estructura y más ciudadanía, menos marketing institucional y más servicios, menos gasto superfluo y más inversión útil, menos centralismo político y más equilibrio territorial”, pues considera que Ribeira necesita “reforzar servicios públicos, invertir donde hay necesidades reales, apoyar a las familias, cuidar a mayores y dependientes, mejorar barrios y parroquias, y garantizar transparencia absoluta en cada partida”, mientras que, a su juicio, el presupuesto presentado “no está a la altura de ese reto”, por lo que demandó “una revisión profunda de las prioridades presupuestarias, una reducción del gasto político y administrativo no esencial, mayor transparencia y una apuesta mucho más decidida por los servicios públicos y la cohesión social. Porque Ribeira merece algo más que un presupuesto contable”.

“Hoy no debatimos únicamente una cifra de más de 34 millones de euros, sino un modelo de concello, de prioridades y, sobre todo, debatimos qué entiende este gobierno por servicio público y por interés general”, declaró Furones, quien incidió en que “un presupuesto no es neutro”, sino que revela “quién importa y quién queda atrás, y este presupuesto dejan demasiadas cosas atrás”. Así, dijo que el ejecutivo municipal les presenta unas cuentas llenas de gasto corriente, estructura administrativa y maquinaria política, “mientras la ciudadanía sigue viendo problemas de mantenimiento urbano, dificultades de acceso a servicios, presión social creciente, necesidades en atención comunitaria y barrios que no perciben la supuesta bonanza presupuestaria que aquí se vende”.

"¿Transformación real?"

Por ello, Furones preguntó al equipo de gobierno por dónde está la transformación real de Ribeira en este presupuesto, y le reprochó su “poca ambición social y poca claridad política”, que se destinen cantidades muy importantes a órganos de gobierno y administración general, “mientras muchas necesidades básicas continúan insuficientemente reforzadas”. Y agregó que todo ello lo hace “con partidas demasiado genéricas, demasiado poco detalladas y con escasa justificación pública”, y que “gobernar no es sólo gastar dinero, sino también justificar cada euro” y echa en falta explicaciones sobre “determinadas inversiones, gastos corrientes, prioridades discutibles y el desequilibrio evidente entre gasto político y necesidades reales de la población”.

Juan Luis Furones añadió que, mientras tanto, los servicios sociales siguen tensionados, el mantenimiento urbano es irregular, la atención de proximidad es insuficiente y muchas parroquias siguen sintiéndose abandonadas. Y concluyó diciendo que “lo más preocupante es que este presupuesto transmite una sensación peligrosa: la de un gobierno más preocupado por gestionar el poder que por transformar Ribeira. Porque cuando un presupuesto crece, pero la percepción ciudadana no mejora, algo está fallando. Y aquí falla precisamente lo esencial: la orientación política del gasto”.