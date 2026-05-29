La oposición ribeirense solicita un pleno extraordinario sobre las situaciones administrativa y judicial de la gasolinera de Xarás

Representantes de los tres grupos municipales de la oposición comparecieron para dar cuenta de su solicitud de pleno extraordinario

Los grupos municipales del BNG, PSOE y de no adscritos solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para tratar sobre la situación administrativa y judicial derivada de la licencia otorgada en su día a Puntos de Bajo Coste para construir en Xarás una gasolinera de bajo coste. Entre los acuerdos que se incluyen en esta iniciativa figuran el de solicitar al gobierno local que, conforme lo establecido en el articulado de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Réximen Local, de cuenta de las reclamaciones presentadas por la empresa Puntos de Bajo Coste (SBC) ante el Ayuntamiento, para saber las consecuencias económicas que para las arcas municipales tiene la ilegalización y derribo de la gasolinera SBC

En ese escrito también le reclama a la Administración local que inicie los procedimientos judiciales oportunos para dilucidar las responsabilidades jurídicas derivadas de otorgar a Puntos de Bajo Coste (SBC) las licencias declaradas ilegales por la Justicia para construir una gasolinera en una parcela en Xarás. E igualmente, reclaman que el Ayuntamiento exigirá depurar las responsabilidades políticas a las personas que aprobaron las licencias declaradas ilegales por la Justicia a Puntos de Bajo Coste (SBC) para construir dicha gasolinera en Xarás.

Los grupos municipales de la oposición le reprochan al equipo de gobierno que preside María Sampedro su “total falta de transparencia e información”, e indica que “a estratexia de escurantismo levada a cabo polo actual goberno municipal ten como obxectivo tratar de ocultar que a veciñanza coñeza as consecuencias legais, xudiciais e económicas que terán as sentenzas que anularon as licenzas outorgadas no seu día a Puntos de Bajo Coste, así como as responsabilidades patrimoniais que derivan destas resolucións xudiciais”.

Además, para la celebración de este pleno, y como antecedentes para adoptar las decisiones que se formulan en los acuerdos, señalan que “deberán poñerse a disposición dos concelleiros os expedientes relacionados con Puntos de Bajo Coste Licenza de Obra 84/2014 e licenza de legalización de 4 de marzo de 2021, as sentenzas xudiciais así como outra documentación que conste en poder da Administración local”.

Reacción del gobierno local

En relación con la situación de esa estación de servicio de bajo coste, la alcaldesa manifestó que la oposición “está máis interesada en condenar ao Concello que en defendelo”, precisando que eso “xa o demostrou o señor Pérez cando foi alcalde, porque preferiu sacar rédito político en contra dos intereses de Ribeira que en defendelos”. Pero, afirmó que´, desde el gobierno local que lidera y en nombre de los trece concejales que lo conforman, “imos defender os intereses dos ribeirenses sempre, como cando nos tocou, nos gustase máis ou menos, veña de onde veña, a obriga dun goberno é a de defender a súa administración, que neste caso é o Concello de Ribeira, que non se defenden detrás dunha pancarta o coa bandeira do medo”.

La mandataria local incidió en que “a política do señor Pérez demostrou que defender os intereses do Consello non lle interesaba, e o demostrou cun acto de irresponsabilidade, porque cando hai un expediente de responsabilidade patrimonial por parte doutra empresa que se sentiu afectada por esa gasolineira e no que pedía 1,5 millóns de euros, ao señor Pérez debeulle de parecer un tema de pouca importancia que non o incoou”, e por iso hoxe temos por parte da empresa un contencioso-administrativo”. Pero, la primera edila también dijo que “froito de que o señor Pérez fai política barata e non se informa con quen o ten que facer, e fala cunha cifra de catro millón de euros, minte, porque ese contencioso xa fala de 700.000 euros”.

Por ello, le reprochó a la oposición que siga haciendo “política catastrofista” y sostuvo que está convencida de que “para eles ogallá que o Concello tivera que pagar catro millón de euros, pois é o que están desexando, e así o demostran nas súas intervención e en actos de irresponsabilidade como o mencionado”, y lo mismo dijo en relación a lo que los tres grupos de la oposición desean que “ogallá non houbera polígono industrial nin residencia de maires”. Agregó que en esa postura no van a encontrar al equipo de gobierno “senón facendo política seria e do si”.

Por último, la alcaldesa ribeirense añadió en relación al tema de la gasolinera de bajo coste de Xarás que está siendo evaluado por la asistencia técnica y jurídica del Ayuntamiento, valorando la situación y con peritajes, y que va a tener todo el respaldo del ejecutivo local “para defender los intereses de los ribeirenses, cousa que non poden decir otros”.