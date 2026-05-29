La alcaldesa de Ribeira califica el presupuesto de "expansivo", al permitir más inversiones, bienestar, cuotas de empleo y sostenibilidad

La alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Facenda, Herminia Pouso", comparecieron para dar explicaciones sobre el presupuesto y valorar la intervención de la oposición Chechu Río

El gobierno ribeirense logró sacar adelante, con el voto favorable de sus 13 concejales y la edila no adscrita Tania Redondo, y a pesar de los otros siete componentes del a oposición, la aprobación inicial del presupuesto para este año por importe de 34.058.224 euros, lo que supone 4,3 millones más (14,46%) que el del pasado ejercicio económico. La alcaldesa, María Sampedro, manifestó que "con pouco máis de sete meses no mandato, este goberno foi quen de elaborar e presentar a proposta do orzamento municipal para 2026. Fixémolo no exercicio 2025 con apenas 30 días de mandato, e volvémolo a facer agora, por unha razón única e esencial: porque entendemos que cumprir é un acto de responsabilidade. Sen orzamento aprobado, un Concello queda practicamente paralizado”.

La concejala de Economía e Facenda, Herminia Pouso, sostuvo que "a elaboración deste documento económico constitúe un dos actos de goberno máis transcendentes do exercicio, a través do cal se trata de presupostar de xeito prudente os ingresos que van permitir atender o gasto corrente necesario para garantir o funcionamento operativo dos servizos, destinando o excedente ao investimento". Sobre la fecha en la que se debate y aprueba el presupuesto, aclaró que se esperó a contar con los datos de otras administraciones públicas para nivelar ingresos y gastos. La edila del PBBI apuntó que se equilibrarán las cuentas municipales en consonancia con el Plan Económico Financiero, "cumprindo cos obxectivos de estabilidade, regra de gasto e endebedamento", precisando que este año se da cumplimiento a ese plan en 950.000 euros.

La primera edila calificó el presupuesto como “expansivo", al destacar que "permitirá maiores investimentos, benestar, cotas de emprego e sustentabilidade. É dicir, coidamos aos veciños e atendemos servizos básicos de calidade como pavimentacións e iluminación". Detalló que se dará cobertura a todos los gastos necesarios para mantener la estructura organizativa del Ayuntamiento, principalmente gastos corrientes (47,6% del total) y gastos de personal (28’66% del total) pero que , sobre todo, "darase resposta ás demandas e necesidades da veciñanza de tódalas parroquias de Ribeira".

Cinco millones de inversión

Pouso afirmó que, estableciendo una comparativa sin tener en cuenta los fondos Feder, "o orzamento incrementase un 6’64%. Isto son máis de 2 millóns de euros a maiores grazas aos convenios e axudas que este equipo de goberno foi quen de xestionar para tódolos ribeirenses". También refirió que la inversión se acerca a los 5,3 millones de euros (15’54%) para acometer actuaciones como obras menores y pavimentaciones en las parroquias por 100.000 euros, mejoras en los colegios (80.000), refuerzo lumínico en vías públicas (60.000), reposición de la pasarela de madera del paseo de Castro-A Catía (60.000), intervenciones en las redes de saneamiento (58.000) y agua potable (57.000 euros) y la reparación del paseo marítimo de O Touro-A Ameixida (42.000).

También dijo que se contempla la adecuación del salón noble del renovado consistorio (60.000) y la adquisición de mobiliario para ese inmueble (40.000) y, a mayores, se recogen otras inversiones a ejecutar con cargo a fondos europeos y del POS+2026. Respecto a este último plan, durante la sesión se aprobó, con la misma votación que el presupuesto, la participación del Ayuntamiento en la segunda fase do POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña por 1,2 millones de euros, de los que casi 782.160 euros se destinarán a financiar gasto corriente.

Respecto al presupuesto para el presente ejercicio económico se destacó por parte del equipo de gobierno el aumento de servicios como los de conciliación o educación, entre otras cuestiones. De hecho, se anunció el desarrollo de "plans estratéxicos" orientados a mantenimientos, pavimentaciones, dinamización cultural, comercio, turismo, conciliación, colegios, lavaderos, seguridad ciudadana, movilidad, mercados y plazas de abastos y posicionamiento de la marca de ciudad.

"Política barata"

En una comparecencia posterior, la alcaldesa tildó la postura de BNG y PSOE de "política barata" por desvirtuar el trabajo y la cobertura del presupuesto. Sampedro calificó de "soberbia" la actitud de la formación frentista al "falar deste goberno como inquilinos na casa de tódolos ribeirenses cando temos unha maioría sólida. Entón pode entenderse que eles eran okupas ao contar con tan só cinco concelleiros, pero insisten en vender a versión de que son o executivo lexítimo faltando ao respecto do que ditaminaron as urnas nas eleccións municipais e, en consecuencia, faltando á verdade".

También se refirió a la consecución de fondos europeos “dos que presumen o señor Barral e todo o seu equipo, pero non fala nin presume dos centos de miles de euros que se perderon para a dinamización do comercio. Tamén se atribúen a adquisición da fábrica de Cerqueira e a revitalización do barrio de Bandourrío como un triunfo deles, pero non falan de que ese proxecto está aprobado desde o 2022 estando o PP no goberno local”. Y apostilló que con ello “se reafirma que eles son os que minten de maneira reiterada e sen ningún tipo de pudor á veciñanza, ademais de ser os do non: non ao comercio, non á conciliación, non á dinamización lingüística, non ao fortalecemento cultural. Votaron en contra de todo iso no que eles se postulan como abandeirados".

Estimación de multas

Respecto a la acusación de incluir una previsión de ingreso de 300.000 euros en multas, la primera edila dijo que el portavoz del BNG se olvida de que en los casi diez meses de 2025 que ostentó la Alcaldía, se recadaron más de 275.000 euros en pago de sanciones y que “o único que fixemos, foi tomar como estimación o ingresado no exercicio anterior. Todo isto demostra a total falta de coñecemento da oposición de como se elabora e funciona un documento económico". La primeira edila dle dijo al PSOE que "se o que máis destaca o señor Suárez-Puerta é o importe para a adquisición do cortacésped para o campo de fútbol da Fieiteira, a formación socialista debería reflexionar sobre o proxecto de futuro que ten para Ribeira e como defendelo".

Por su parte, Pouso Maneiro manifestó que “mentres uns traballamos para o avance e progreso do municipio, outros como o BNG e PSOE dedícanse a dicir non a este orzamento que garante o funcionamento dos servizos e atención das necesidades da poboación”. Y se dirigió especialmente al BNG “que tanto presume da EDIL e di non a parte das obras da mesma que se recollen neste orzamento. Di non a melloras nos colexios, ao programa concilia, á recuperación do noso patrimonio histórico, ás pavimentacións de vías e dotación de servizos...”, a lo que añadió el “non” de la formación frentista a facilitar los terrenos aptos para la construcción de la residencia de mayores.