El PSOE de Ribeira tilda el presupuesto municipal de “contradictorio, improvisado e alleo ás necesidades reais"
Su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, reprocha que en ese documento no se recoja ni un euro para el futuro polígono industrial de Pedras Vermellas
El grupo municipal del PSOE ribeirense votó en contra del presupuesto municipal por considerar que es “contraditorio co discurso do goberno local”, así como por “non responder ás necesidades reais de Ribeira”, y por “evidenciar unha redacción feita con présas, improvisación e falta de rigor. Su portavoz, Francisco Suárez-Puerta, advirtió que ese documento muestra una “clara distancia” entre lo que el gobierno local dice y lo que realmente hace. “Fala de seguridade, pero destina só 300 euros á formación da Policía Local, reduce partidas vinculadas a vehículos e conservación, mentres acepta subidas en alugueiros, seguros, fotocopiadoras ou estudos técnicos sen un destino suficientemente claro”. Para los socialistas, este presupuesto no representa una planificación seria ni una hoja de ruta clara para Ribeira.
Suárez-Puerta calicifó de “auténtica tomadura de pelo” que el ejecutivo local pretenda adquirir un vehículo nuevo para la Policía Local por sólo 7.500 euros y aprobar gastar 10.000 euros en un cortacésped para A Fieiteira: “É a mostra máis clara da pouca seriedade coa que fixo o orzamento e do pouco respecto que teñen polos cartos de todos os veciños”. También cuestiona que se presenten estas cuentas como una apuesta por los servicios públicos “cando se reducen investimentos esenciais. A baixada en saneamento supera o 16%, en abastecemento non se incorpora obra relevante algunha de renovación da rede e nas obras menores e pavimentacións en parroquias tamén se produce un descenso moi importante”. A juicio de su representante en la corporación municipal, “Ribeira precisa investimentos útiles, non partidas baleiras repetidas, nin gastos que non resolven os problemas da veciñanza”.
Festejos
Para los socialistas de la capital barbanzana resulta “especialmente grave” que el equipo de gobierno no destine ni un sólo euro a iniciar las obras del nuevo polígono industrial. “É unha demostración clara do descoñecemento que ten da realidade laboral e empresarial de Ribeira, e do pouco que lle preocupa que empresas e traballadores teñan que marchar por falta de oportunidades”, advirtió Suárez-Puerta Colomer. Este portavoz también lamentó que “a contradición do goberno en materia de festexos”. En este sentido, recordó que cuando él era concejal de Festexos, el actual ejecutivo local criticaba las cantidades destinadas a esta área, “mentras agora non só as mantén, senón que as incrementa de maneira exponencial. A partida acada xa os 421.000 euros, unha cifra récord, cun aumento de máis de 114.500 euros en apenas uns meses”, subrayó.
Además, el PSOE advirtió de lo que considera “erros graves na documentación”, haciendo referencia a cantidades distintas en las bases del presupuesto, en los anexos de gastos y en la clasificación por programas. “No caso da Festa da Dorna aparecen diferenzas claras entre documentos oficiais, algo que demostra as presas e a falta de coidado coa que se redactaron estas contas”, concluyó Suárez-Puerta.