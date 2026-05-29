El BNG de Ribeira rechaza el presupuesto al recriminar “o recorte nas parroquias” y “que desvirtúa a finalidade dos 6,5 millóns da EDIL”

Luis Pérez Barral es el portavoz del grupo municipal de la formación frentista ribeirense

El BNG ribeirense votó en contra de la propuesta de presupuesto municipal, para el presente ejercicio económico que, tal y como ya avanzó hace unos días este periódico en sus principales magnitudes se eleva a un total de 34.737.390 euros, y que ayer fue presentado en un pleno extraordinario por el bipartito integrado por PP y PBBI, por “responsabilidade coa veciñanza e para protexer os recursos de todos”, al recriminarles “o recorte nas parroquias” y “que desvirtua a finalidade dos 6,5 millóns da EDIL”. Su portavoz, Luis Pérez, criticó también el “abandono total” del futuro polígono industrial con "cero euros", así como el “perigo” de privatización durante décadas de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento por décadas y “un recorte” en las partidas destinadas al mantenimiento del rural. Para el BNG, el presupuesto presentado certifica la "submisión total" de la alcaldesa a las siglas del PP en Santiago, actuando “como unha delegada da Xunta, en lugar de defensora de Ribeira”.

Pérez Barral recurrió a una metáfora para describir la situación actual del Ayuntamiento tras la moción de censura de octubre de 2025: “Imaxinen que lle deixan a chave dunha casa nova, limpa, coa neveira chea e cartos para as facturas a un inquilino, e ao pouco atópanse a casa patas arriba e as facturas sen pagar. Iso pasa en Ribeira”. Ahondando en esta cuestión, agregó que “deixamos o goberno cun colchón histórico de 6,5 millóns de euros e proxectos nas parroquias por 1,5 millóns, e en sete meses o PP presenta un documento que pretende baleirar a carteira e deixar de lado os proxectos importantes. Vostedes son uns malos inquilinos”.

En referencia a que el presupuesto para 2026 sea el segundo más elevado de la historia de Ribeira, el concejal frentista indicó que es “cifra expansiva” se debe al “traballo rigoroso de captación de fondos externos desenvolvido polo BNG para impulsar Bandourrío e Cerqueira". Y justificó la decisión de su formación al afirmaer que "votamos non porque deixamos os cartos, si, pero vostedes veñen a desvirtuar os proxectos", y le recriminó a la alcaldesa que “no seu día o PP tentou que os fondos non viñeran para Ribeira e non apoiaron a proposta para solicitar eses mesmos fondos europeos dos que hoxe saca peito”.

"Licenzas ilegais"

Pérez Barral, que volvió a sacar a la palestra la “herdanza da débeda de máis de 13 millóns de euros froito de sobrecustes en obras públicas” y que haya “a ameaza de pagar catro millóns en sancións por licenzas ilegais”, advirtió que “a mala xestión pon en risco a economía municipal e pode avocar a unha suba de taxas e impostos" y alertó del “risco de novos tarifazos". Igualmente, expresó su preocupación por "o nulo avance" y la "folla de ruta oculta do PP” para privatizar servicios esenciales como el abastecimiento de agua y el saneamiento: “Moito nos tememos que o goberno local queira ir á privatización e entregar estes recursos a grandes multinacionais durante décadas para procurar o beneficio privado, un sobrecuste que os veciños pagarán nos recibos. Non imos permitir que volvan mercantilizar servizos públicos básicos”.

El grupo municipal del BNG sostuvo que el análisis de los datos demuestra “o desprezo do executivo polas parroquias” y señala que destina a mantenimiento, conservación y pavimentación 350.000 euros, “un ridículo 1% do orzamento total", que agregó que supone una bajada de 30.000 euros respecto a 2025. “Tamén caen en 30.000 euros as partidas para levar auga potable ás vivendas que carecen dela e redúcense en 350.000 euros as de saneamento, o que contrasta cos 5,5 millóns investidos polo BNG no rural en dous anos”. Y afirmó que, por el contrario, “o gobernó local aumenta en 782.000 euros o gasto corrente e prevé subir un cento de miles de euros a recadación por sancións de tráfico, até rozar os 300.000 euros”, por lo que aventuró que “vai obrigar á Policía Local a recadar en multas máis que nunca”.

Con respecto a futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, los nacionalistas calificaron de “inaudito” que el presupuesto tenga “cero euros” para su licitación, “desmentindo as promesas de María Sampedro e criticando que o PP votase en contra dunha emenda do BNG no Parlamento galego para que a Xunta de Galicia achegase 3 millóns de euros para que este ano puidera licitarse o parque empresarial”.