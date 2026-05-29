Adjudicada por 29.400 euros la renovación del pavimento del carril bici del paseo de O Touro

El corredor ciclista entre el puerto y la zona de Fontán será objeto de mejoras Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó a Rinol Rocland Suesco SL, por 29.408,34 euros y 21 días de plazo el contrato para la ejecución de la renovación del pavimento del carril bici del paseo de O Touro de 620 metros de longitud. Esa oferta fue la económicamente más ventajosa de las tres que se presentaron a esta licitación, pues rebajó en casi un 11% -3.600 euros menos- el precio por el que salió a licitación, que fue de 33.008,34 euros, mientras que ninguna de las otras dos llegó a superar la baja del 0,3%, pues sus propuestas casi coincidieron con la dotación inicial destinada, al proponerse reducciones de 96,73 y 12,03 euros, respectivamente.

El proyecto redactado por la ingeniera municipal persigue el objetivo fundamental de mejorar la movilidad y seguridad de dicho corredor ciclista del borde litoral, así como las condiciones de accesibilidad. Para ello, se procederá a renovar su pavimento actual mediante un tratamiento a base de mortero de slurry en color verde, para que de esa manera ese espacio reservado para el tránsito de bicicletas esté “perfectamente diferenciado” de las zonas de uso peatonal, como fijan las recomendaciones en materia de accesibilidad, al contar con un pavimento distinto en color y textura superficial, además de que será antideslizante y fácilmente identificable, “por lo que los peatones no lo invadirán con tanta frecuencia”, se indica en el proyecto. Además, se indica que esas características redundarán notablemente en la mejora de la seguridad vial en la zona.

Las actuaciones a realizar que se contemplan en ese proyecto son la limpieza y saneado de la superficie del carril bici, la aplicación de imprimación de soporte y de una doble capa de mortero asfáltico en color verde, pintado de línea blanca central discontinua y de los símbolos de bicicleta y la limpieza final de la obra. Además, se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, contado a partir de la fecha de su recepción provisional, por considerarse que transcurrido este plazo, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. Y se especifica que el contratista estará obligado durante ese periodo de tiempo a conservar las obras en perfecto estado.