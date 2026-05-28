Emotivo reconocimiento de Ribeira a los ‘Lesmes’ por sus exitosas trayectorias y múltiples logros

La sala polivalente del auditorio municipal ribeirense estuvo repleta para presenciar el acto en reconocimiento de los hermanos Iglesias Vázquez Chechu Río

Una sala polivalente del auditorio municipal de Ribeira repleta de público albergó a última hora de la tarde de ayer un acto de homenaje, que resultó muy emotivo, a la trayectoria y logros en los mundos de la fotografía y audiovisual de los hermanos Lesmes, Flora y Manuel Iglesias Vázquez. Fue la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, la encargada de romper el hielo de las intervenciones y destacó que, 71 años después de la apertura de un pequeño negocio familiar de fotografía, "dende Fondevila aprendestes a mirar o mundo. Aí naceu esa sensibilidade tan especial que hoxe emociona a persoas en tantos recunchos do planeta".

A esas palabras la primera edila añadió que "falar de vós é facelo dunha historia de vida, construída con esforzo, con sacrificios, con superación e con moitísimo amor. É falar da vosa familia, dos vosos pais, Manolo e Nina, dos vosos fillos, do álbum de voda dos meus pais ou de tantos ribeirenses que gardamos nas vosas imaxes os nosos recordos de vida".

Inicios de su abuelo

Fue el abuelo de los tres, Lesmes Iglesias Ferreiro, quien inauguró en 1955 una pequeña tienda en la ciudad, de la que años después cogió el testigo su hijo, Manuel Iglesias Martínez y, de unos años a esta parte lo hicieron sus tres nietos ahora homenajeados por su ciudad, pero que es un reconocimiento a toda una saga familiar que capturó y sigue capturando los momentos cotidianos y los más significativos de la vida.

Durante el acto se recordó que en los cinco primeros meses del año, Flora recibió el Premio Goya de Fotografía en la categoría de post-boda, fue nominada a mejor fotógrafa de boda de España 'Fepfi', concurso de calificaciones profesionales de obras fotográficas y audiovisuales, fue distinguida como colección de honor 'Fepfi', obtuvo distinción fotográfica de Fepfi por su colección de imágenes de su proceso de quimioterapia, y quedó subcampeona del mundo por equipos con España.

Las butacas de la sala polivalente del auditorio municipal de Ribeira estuvieron repletas de público para seguir el acto de reconocimiento a los hermanos Iglesias Vázquez Chechu Río

Por su parte, Manuel recibió la nominación al Premio Goya de fotografía de boda; obtuvo el premio al mellor fotógrafo de boda España 'Fepfi', colección de honor 'Fepfi', recibió el Premio 'Cámara de Plata de Europa' en fotografía de boda y subcampeón del mundo por equipos con España.

Atraído por el audiovisual

Y Lesmes destaca en el mundo audiovisual con proyectos propios y otros en los que forma parte de un equipo como, por exemplo, programas para el canal autonómico de televisión, o series documentales como 'El Camino Interior', un recorrido por el Camino de Santiago bajo la dirección de Miguel Ángel Tobías y que se convierte en un viaje al interior de uno mismo, y 'Dana: Cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo'; 'Life’s Ice', un documental sobre el cambio climático grabado en extremas condiciones en Groenlandia.

Los tres hermanos Iglesias Vázquez, de los que se proyectaron varios trabajos en la pantalla estuvieron acompañados por la alcaldesa en la mesa y por la concejala de Cultura desde el atril Chechu Río

A ellos se añade 'Cáscara de Nuez', otro trabajo documental que, en esta ocasión, versa sobre la convivencia de una docena de personas durante la travesía en un barco a vela cruzando el Océano Atlántico desde Lanzarote a Martinica, que se estrenó hace un mes en Madrid y que desde junio se podrá ver en Amazon Prime. Además, desde hace un par de años trabaja en un archivo fotográfico y audiovisual que consta de un millón y medio de piezas, que en su práctica totalidad ya están catalogadas y en proceso de digitalización.