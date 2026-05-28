El PP pobrense reclama al cuatripartito que contenga y racionalice los gastos corrientes y de personal

Los populares proponen una acgtuación realcionada con la estética de la playa de Cabío-Lombiña Chechu Río

El grupo municipal del Partido Popular de A Pobra reclama al Ejecutivo local que adopte las medidas necesarias para contener uy racionalizar los gastos corrientes y de personal, con la finalidad de evitar “incrementos innecesarios e evitable”, y solicita la reprobación del concejal de Facenda por su “responsabilidade” en la situación en la que, según denuncia, se encuentra la economía del Ayuntamiento. Añade que sus reiteradas denuncias son respaldadas por el informe de la Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, “no que se inclúe ao Concello de A Pobra entre os municipios que presentan un risco elevado de sustentabilidade financeira".

Desde la formación de la gaviota señalan que dicho organismo independiente, que está encargado de velar por la salud de las cuentas públicas, “acende as alarmas da xestión económica que se está a levar a cabo no noso Concello”. Y añade que se trata de una "chamada de atención" que no puede ser ig norada por el Gobierno local, "xa que evidencia unha situación económica que require responsabilidade, planificación e medidas eficaces para garantir a estabilidade das contas públicas municipais".El portavoz popular, Manolo Durán, sostiene que la sostenibilidad financiera de una Administración local es "esencial" para asegurar la prestación de servicios públicos, la ejecución de inversiones necesarias y el cumplimiento de las obligaciones económicas del Ayuntamiento con los proveedores, trabajadores y ciudadanía en general.

Riesgo elevado

El PP indica que un riesgo elevado de la sostenibilidad significa que las decisiones económicas, de gestión y laborales adoptadas por el cuatripartito "están a comprometer gravemente a capacidade do Concello no presente e no futuro", y que los datos ponen de manifiesto "que o gasto corrente estrutural creceu por riba das posibilidades reais de ingresos, demostrando unha total falta de control orzamentario e de eficacia na xestión; mentres os veciños e veciñas de A Pobra fan esforzos diarios para cumprir cos seus impostos, este Goberno gasta sen planificación, sen prioridades claras e sen prever as consecuencias a medio e longo prazo".

Desde las filas populares consideran imprescindible actuar con transparencia y rigor en la gestión económica municipal, ofreciendo información clara a la ciudadanía sobre el estado real de las cuestas públicas y sobre las medidas previstas para corregir esa situación. A juicio de Durán, los pobrenses merecen un Ejecutivo que gestiones con rigor, transparencia y que garantice que el dinero público se emplee de modo eficiente: "É hora de abandonar a política da improvisación e de poñer orde nas contas municipais antes de que a situación sexa irreversible ou derivde nunha intervención externa que limite a nosa autonomía local".

Apoyo comercial y hostelero

Esta iniciativa será una propuesta que presentará en el pleno ordinario de la corporación municipal convocado para las doce de este mediodía, en el que también planteará que se apruebe un plan de apoyo para los establecimientos comerciales y de hostelería del municipio mediante la creación de un programa de bonos, descuentos o un porcentaje del 10% de la compra en función del importe de la compra en función del importe de la compra realizada en esos negocios, e incluso propone que sea una tarjeta monedero, bonos, cupones o cualquier otro sistema que facilite su aplicación y control.

El PP recuerda que a este respecto ya hizo otras propuestas en las que el importe a destinar ascendía a 100.000 euros y que fueron rechazadas, por lo que no quiere que el importe sea la justificación para ello, "propoñemos que o Concello da Pobra dote o programa cun orzamento mínimo de 50.000 euros, asumindo unha achega do 10% do valor do desconto, xestionando a posibilidade de que os membros do comercio e hostalería fagan unha aportación adicional e de forma consensuada", precisó el líder popular.

Recuperación y mejora

Y la tercera moción del PP registrada para este pleno propone instar al equipo de gobierno pobrense para elaborar un plan integral de recuperación y mejora de los espacios de esparcimiento de las playas de la localidad, las sendas peatonales y rutas de senderismo, el mirador de A Curota, las piscinas naturales y demás áreas recreativas y zonas verdes de titularidad municipal. Y demanda que se atiendan de forma específica y urgente el acceso a la playa de A Illa por considerar que se encuentra en un estado deficiente y que provoca la sensación "dunha montaña rusa"; en la playa de Cabío-Lombiña es necesario enterrar el emisario para conseguir un entorno estético apropiado y para garantizar la seguridad de los usuarios.

Igualmente, el PP reclama que en la playa de O Areal es necesario mover la arena acumulada en el pantalán, repartiéndola por toda la playa "o que beneficia o uso rutinario da praia e garantindo a integridade do paseo marítimo", indica, tras recordar que eso era algo que se hacía de forma rutinaria y que en los últimos años se realizó únicamente en una ocasión. También demanda que en las calas de A Ribeiriña es necesario acondicionar los accesos para que sean transitables y más seguros, y también reparar el acceso al puerto de ese mismo lugar. Y, por último, pide que se lleven a cabo actuaciones de mantenimiento, limpieza y acondicionamiento en las zendas peatonales y rutas de senderismo del municipio, para garantizar su transitabilidad y accesibilidad.