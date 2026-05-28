El parque infantil de Coroso se renovará con un juego de madera tipo parkour de cuerdas, escaleras y redes, entre otros elementos

Los elementos del recinto de juegos son antiguos y están bastante deteriorados Chechu Río

Con el afán de dotar a las inmediaciones de la playa urbana de Coroso el Ayuntamiento ribeirense acaba de sacar a contratación por 48.390 la renovación del parque infantil existente en la zona del merendero, que está situado a la altura de los edificios de la UCA y del CIFP, pues considera que presenta elementos antiguos y bastante deteriorados, lo que obligó a acometer numerosas reparaciones, y que, debido a su mal estado. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo lunes, 1 de junio, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.

Para levar a cabo esa intervención en el arenal urbano más importante de la capital barbanzana, con 1,8 kilómetros de longitud y unos 20 metros de ancho con la marea baja, en primer lugar se procederá, próximamente, por parte del Ayuntamiento a la retiradas de todos los juegos actuales y a la demolición de los pavimentos de caucho y la soleras de hormigón allí ubicadas. Seguidamente se construirá un nuevo parque con elementos de madera y un pavimento que se integre mejor con las condiciones naturales del entorno.

Los elementos que se instalarán serán un juego de recorrido lineal tipo parkour, compuesto de varios troncos de madera y en el que se combinarán cuerdas, escaleras y redes; un equipo combinado con estructura en forma de casita dotada de una rampa de trepa, panel sensorial, un tobogán plástico y un mostrador; un cuenco giratorio; un muelle con figura de madera en forma de delfín; un columpio doble pórtico que sustenta un asiento plano, otro de bebé y uno tipo nido rígido.