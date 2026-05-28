El parque infantil de Coroso se renovará con un juego de madera tipo parkour de cuerdas, escaleras y redes, entre otros elementos
La actuación, por 48.390 euros, incluye un equipo combinado, un cuenco giratorio, un muelle con figura de madera, un columpio doble pórtico con asiento plano, otro de bebé y uno tipo nido rígido
Con el afán de dotar a las inmediaciones de la playa urbana de Coroso el Ayuntamiento ribeirense acaba de sacar a contratación por 48.390 la renovación del parque infantil existente en la zona del merendero, que está situado a la altura de los edificios de la UCA y del CIFP, pues considera que presenta elementos antiguos y bastante deteriorados, lo que obligó a acometer numerosas reparaciones, y que, debido a su mal estado. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo lunes, 1 de junio, para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia.
Para levar a cabo esa intervención en el arenal urbano más importante de la capital barbanzana, con 1,8 kilómetros de longitud y unos 20 metros de ancho con la marea baja, en primer lugar se procederá, próximamente, por parte del Ayuntamiento a la retiradas de todos los juegos actuales y a la demolición de los pavimentos de caucho y la soleras de hormigón allí ubicadas. Seguidamente se construirá un nuevo parque con elementos de madera y un pavimento que se integre mejor con las condiciones naturales del entorno.
Los elementos que se instalarán serán un juego de recorrido lineal tipo parkour, compuesto de varios troncos de madera y en el que se combinarán cuerdas, escaleras y redes; un equipo combinado con estructura en forma de casita dotada de una rampa de trepa, panel sensorial, un tobogán plástico y un mostrador; un cuenco giratorio; un muelle con figura de madera en forma de delfín; un columpio doble pórtico que sustenta un asiento plano, otro de bebé y uno tipo nido rígido.