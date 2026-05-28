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Ribeira

El campamento de conciliación estival ribeirense se prolongará del 22 de junio al 7 de septiembre

Chechu López
28/05/2026 06:20
El edil de Servizos Sociais y la jefa de servicio presentaron los detalles de la actividad para contribuir a favorecer la conciliación familiar y laboral en el periodo estival
El edil de Servizos Sociais y la jefa de servicio presentaron los detalles de la actividad para contribuir a favorecer la conciliación familiar y laboral en el periodo estival
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El Ayuntamiento abrió hasta el 10 de junio la preinscripción para participar en el programa Ribeira Concilia para este próximo verano, dirigido a niños de 3 a 12 años, pudiendo realizarse en horario matinal en el departamento de Servicios sociales Comunitarios o en la Oficina de Atención Cidadá, o bien a través de la sede electrónica municipal, y las listas de admisión, espera y vacantes se publicarán el 12 de junio. 

Se desarrollará en las instalaciones del colegio ‘O Grupo’, de lunes a viernes -salvo festivos-, de 9.00 a 14.00, existiendo la posibilidad de adherirse a los programas ‘Madruga’, que empieza a las 7.45, y de ‘Comedor’, hasta las 16.00. Habrá turnos del 22 al 30 de junio y del 1 al 7 de septiembre, con 60 plazas y 50 euros, mientras que en julio y agosto habrá 150 plazas por 100 euros cada uno. 

Igualmente, se informó que los que acudan los dos meses completos abonarán 180 euros, mientras que por la totalidad del campamento estival se pagarán 200 euros. Además, las familias en situación de vulnerabilidad que reúnan una serie de condiciones podrán acceder a la bonificación del 20% en la matrícula. Además, se reservarán un 10% de las plazas para emergencia social.

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