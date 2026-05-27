Ribeira declara el parque de Abesadas como ‘Espazo sen fume’ para promover hábitos saludables y proteger a la infancia

Representantes de la AECC, Renacer y del Ayuntamiento ribeirense escenificaron la colaboración para habilitar un espacio sin humo en el parque de Abesadas Chechu Río

El parque de Abesadas, en el casco urbano de Ribeira, fue declarado esta mañana, ‘Espazo Sen Fume’ de tabaco y vapeadores, así como nuevos dispositivos, a través de un acto institucional en el que se escenificó el convenio de colaboración firmado entre la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la asociación Renacer y el Ayuntamiento ribeirense para la promoción de la salud y la prevención del consumo de tabaco.

Esta iniciativa, vinculada al Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora este próximo domingo, 31 de mayo, permite que Ribeira se integre en la red de ‘Espazos Sen Fume’, proyecto que la AECC está desarrollando en toda la provincia con la colaboración de administraciones y entidades para crear entornos libres de tabaco, vapeo y otros nuevos dispositivos, especialmente en espacios frecuentados por menores.

Carteles

El evento, que se celebró en el propio parque de Abesadas, incluyó el descubrimiento de unos carteles que acreditan ese sitio como libre de humo, contó con la participación de María José Carreira y Otilia Mourelo, presidenta de la junta local en Ribeira y representante del consejo provincial en A Coruña de la AECC, respectivamente; María José Garabán, secretaria de Renacer, y de Vicente Mariño, edil ribeirense de Sanidade, que coincidieron en destacar la importancia de sumar esfuerzos entre instituciones y entidades sociales para proteger la salud de la ciudadania.

La AECC instaló durante la mañana una mesa informativa delante del centro de salud de Ribeira y por la tarde hará lo propio en el parque de Abesadas Chechu Río

Carreira, que quiso destacar la labor de Rosana Castelo Domínguez y Isabel Fernández Lema, trabajadoras del centro de salud ribeirense, por su "forte implicación" con los programa antitabaco, así como la colaboración de Renacer y municipal, subrayó la importancia de impulsar iniciativas y proyectos que ayudan a crear hábitos de vida saludable, que tienen un impacto positivo en la salud de las personas y concienciar a la ciudadanía, sobre todo a la población más joven, para protegerla frente a los riesgos del tabaco y nuevos dispositivos electrónicos. "Que este parque sexa un lugar libre de fume é unha maneira de transmitir sobre o tipo de contornas que queremos para o noso municipio, espazos no0s que se poida respirar aire limpo".

Mesa informativa

Esta colaboración en Ribeira se completa con distintas actividades de información y sensibilización dirigidas a sus habitantes, como es la mesa informativa que se instaló desde las diez y media de la mañana hasta la una de la tarde delante de la puerta principal del centro de salud, mientras que en horario vespertino, de 18.00 a 20.00 horas, se instalará en el propio parque de Abesadas. Además, en el marco de colaboración con dicho ambulatorio, profesionales de la AECC impartirán acciones formativas sobre nuevos dispositivos relacionados con el tabaco, como será una dirigida al personal sanitario el día 10 de junio (14.00) y a las familias el 17 de junio (10.00) para abordar los nuevos retos asociados al consumo de esos productos.

Desde la AECC se indicó que , con la incorporación del parque de Abesadas, la provincia ya cuenta con 77 espacios sin humo activos, subrayando que “este avance contribúe a reducir a exposición ao fume ambiental, desnormalizar o consumo de tabaco e fomentar hábitos de vida saudables, á vez que pretende xerar un cambio social a longo prazo entre a infancia e a mocidade, colectivos máis vulnerables á influencia do ambiente”, dijo Mourelo, quien incidió en la idea de su implantación se basa en la colaboración con las administraciones locales y el tejido asociativo. Además, Carreira señaló que el tabaco “é responsable dun de cada tres casos de cancro e está relacionado con ata 16 tipos distintos da enfermidade”, incluido el cancer oral, que representa un 33% de los casos.

Durante el acto se destacó que con la creación de este espacio, además de promover hábitos de vida saludables y la eliminación del consumo de cigarrillos y vapeadores, “evítase que a poboación continúe a ser fumadora pasiva de forma involuntaria. Deste xeito contribúese a reducir, a longo prazo, mortes prematuras e casos de cancro e doutras enfermidades crónicas”.

Realidades más saludables

Garabán, que dijo que en Renacer llevan años trabajando en la prevención de adicciones y de conductas de riesgo, manifestó que siempre sostienen que la mejor forma de prevenir no es solo informar en las aulas, sino "construir realidades más saludables en nuestras calles, como esta parque sin humo, que es una declaración de intenciones". La representante de Renacer declaró que "estamos recuperando un espacio público para que nuestros jóvenes, niños y familias disfruten del deporte, del ocio saludable y de un aire limpio lejos del, tabaco. Hagamos de este lugar un punto de encuentro, vida y salud para Ribeira".

Mariño, que agradeció la labor de la AECC y de Renacer, dijo que esta iniciativa va más allá de una acción simbólica, y que es una muestra del compromiso de con la salud, la prevención y la creación de zonas libres de tabaco y vapeadores "en lugares frecuentados por nuestro pequeñajos". Añadió que no se trata simplemente de una señal, sino de educar y concienciar. "Queremos que los espacios públicos de Ribeira sean más saludables y respetuosos para todos". Igualmente, indicó que el tabaco sigue siendo una de las principales causas de de enfermedad y mortalidad, y que "la exposición pasiva al humo del tabaco afecta especialmente a nuestros pequeñajos. Por eso, actuar en los espacios públicos es también una manera de prevenir".