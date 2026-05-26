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Ribeira

Un conductor se sale de la vía en la AC-550 a su paso por lugar de A Gándara, en Oleiros

El accidentado parecía estar desorientado tras el impacto, pero no quiso recibir asistencia médica y se marchó del lugar

Redacción
26/05/2026 11:19
Imagen de archivo de vehículos de la Policía Local de Ribeira
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Un conductor protagonizó esta mañana una salida de vía en la carretera AC-550, en el kilómetro 102,5, a su paso por el lugar de A Gándara, en la parroquia de Oleiros. El suceso ocurrió sobre las 10:10 de la mañana, más concretamente junto al colegio de las monjas.

Fuentes del 112 trasladaron que la persona que conducía en un principio parecía estar desorientada, pero finalmente no quiso recibir asistencia médica y se marchó del lugar.

Hasta allí se desplazaron el Servicio de Urgencias Sanitarias-061, los bomberos de Ribeira, el GAEM, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

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