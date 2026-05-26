Portos y Concello acuerdan la reversión del Malecón, la plaza, el auditorio y el paseo das Carolinas

María Sampedro y José Antonio Álvarez durante la reunión que mantuvieron en la sede de Portos de Galicia Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, acordó ayer, con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, la propuesta definitiva para la reversión al Estado de los terrenos declarados “innecesarios” para la actividad portuaria en el municipio.

En concreto, en el caso del puerto de Ribeira, los terrenos situados actualmente en dominio público portuario que la Xunta propondrá devolver al EStado para su posterior transferencia al Concello se corresponden con las aceras de todo el paseo das Carolinas y el Malecón, así como la parte de titularidad portuaria de loe edificios del antiguo auditorio y el mercado municipal.

Transferencia al Concello

Durante el encuentro, tanto la regidora ribeirense como el presidente del ente autonómico consensuaron la delimitación del suelo susceptible de volver a la titularidad de la Admnistración General de Estado para que esta lo transfiera, a su vez, al Concello de Ribeira dado su uso vecinal, de carácter público y no restringido a la actividad portuaria.

La propuesta acordada, subrayan desde ambas administraciones, se basa en criterios estrictamente técnicos que fueron ratificados previamente con la Fegamp.

Colaboración en seguridad

Otro de los asuntos que se abordaron durante la reunión fue la necesidad del refuerzo de la seguridad en el puerto de Ribeira, de modo que tanto Portos como Concello coincidieron en la voluntad de colaboración para la puesta en marcha de medidas que minimicen los incidentes provocados por personal ajeno a la zona portuaria.