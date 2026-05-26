El Pleno aprueba inmatricular la parcela de San Roque en el Registro

La Corporación Municipal durante la sesión Cedida

La Corporación Municipal de Ribeira aprobó por unanimidad, en el Pleno celebrado este lunes, la inmatriculación en el Registro de la Propiedad de la parcela de San Roque (164.724 metros cuadrados), en la que la intención del gobierno municipal es construir la futura residencia para mayores. Este paso implica el acto legal y administrativo de inscribir el bien por primera vez en dicho Registro.

No obstante, pese a que la propuesta contó con los votos a favor de todos los presentes, tanto BNG como PSOE expusieron sus discrepancias al respecto.

En cuanto a los nacionalistas, criticaron la “estratexia” del PP de querer paralizar la residencia pública en el lugar das Saíñas para llevarla al monte de San Roque: “Trasladar a residencia supón comezar practicamente de cero, gastar máis cartos públicos” y “provocar atrasos inxustificados”, apuntaron.

Por su parte, desde el PSOE también reiteraron su oposición a que se emplee este terreno para esta obra, alegando que se encuentra “nunha zona costa arriba, no medio do monte, afastada do centro e illando ás persoas usuarias”, afirmó el portavoz socialista, Francisco Suárez Puerta.

Por otro lado, el ejecutivo local también llevó a Pleno la corrección de las deficiencias en los proyectos del POS-2026 correspondientes con la nueva pista polideportiva descubierta en el colegio de Olveira y de la renovación del parque infantil de Rúa Torreiro para remitir nuevamente a la Diputación. Ambos puntos fueron aprobados por mayoría, pero con la oposición del PSOE, que señalaron que los expedientes llegaron a la sesión sin incorporar correctamente las modificaciones solicitadas “e mantendo referencias a unha norma derrogada”.

También, se corrigieron por unanimidad los errores del acuerdo adoptado por el Pleno de rectificación del inventario municipal con fecha del 31 de diciembre de 2023, para que una parcela del polígono de Xarás tenga la misma superficie en el catastro y en el inventario (2.110 metros cuadrados), y su posterior solicitud de inmatriculación en el Registro de la Propiedad.

Además, la plaza de la Rúa do Pombal llevará, por unanimidad, el nombre del vecino Quico Domínguez, por su trayectoria de compromiso social y por la defensa de la cultura gallega.

En la parte de presentación de mociones, el BNG propuso una zona de estacionamiento para residentes en Palmeira, Corrubedo y Castiñeira, a lo que el PP presentó una emienda de sustitución para que la Policía Local haga un estudio sobre aquellas parroquias en las que existan problemas puntuales de aparcamiento.

Asimismo, fue objeto de otra enmienda de sustitución la propuesta presentada por PSOE, BNG y concejales no adscritos relativa a reconfigurar el actual trazado del carril bici de Palmeira. Así, el gobierno local se compromete a culminar las negociaciones para dotar de un aparcamiento disuasorio cerca del cementerio, además de solicitar a la Axencia Galega de Infraestructuras una solución para calmar el tráfico en la vía.