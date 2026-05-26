Diario de Arousa

Ribeira

El litoral de Corrubedo será objeto de la segunda limpieza de playas el 31 de mayo

El Concello promueve la acción junto a Grip Surf School y otras entidades

Redacción
26/05/2026 12:14
Los ediles presentando el cartel de la iniciativa
Cedida
El Concello de Ribeira promueve una nueva acción de acondicionamiento de playas, esta vez, junto a Grip Surf School y otras entidades. Se trata de una segunda limpieza de la costa en Corrubedo que tendrá lugar el próximo domingo, 31 de mayo, de 10 a 13:30 horas, y que abarcará el tramo desde A Ladeira hasta el faro.

La actividad está abierta a público de todas las edades, de forma que los adultos llegarán a la zona de Estación de Depuración de Aguas Residuales, mientras que los jóvenes lo harán hasta A Robeira. El punto de encuentro será en el chiringuito Ladeira Beach, donde se repartirán bolsas y guantes.

Tal y como explicó en concejal de Mar y Promoción del Litoral, Fernando Abraldes, “é a segunda limpieza que facemos neste ano con Grip Surf School na costa de Corrubedo. A primeira foi en marzo e contou coa participación de 130 persoas voluntarias, o que se traduciu na retirada de catro toneladas de lixo entre A Ladeira e O Prado. Agora que xa comezamos coa tempada estival, decidimos repetir a experiencia para seguir avanzando na educación ambiental e no coidado e preservación das contornas naturais”.

En este sentido, el edil de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, también apuntó que “é preciso acadar a implicación da cidadanía no coidado das nosas contornas, pois axudan a sensibilizar e tamén é unha acción que redunda positivamente no conxunto da sociedade. E iremos ampliando o rango de acción destas limpezas a outros areais do municipio”.

