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Ribeira

Un surfista rescata a una persona en apuros en la playa de O Vilar

El suceso ocurrió el pasado domingo por la tarde y el afectado no precisó asistencia médica

Redacción
25/05/2026 13:06
Imagen de archivo de socorristas en el arena ribeirense
DA
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Un surfista auxilió el pasado domingo, 24 de mayo, a un bañista que se encontraba en apuros en la playa de O Vilar, en Ribeira. Fuente del 112 explican que fue un particular el que dio aviso al servicio sobre las 16:55 horas, cuando observó que una persona parecía encontrarse en peligro en el mar.

Fue el surfista quien con su tabla consiguió ayudar al afectado y llevarlo hasta la arena, sin ser necesaria asistencia médica posteriormente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del GAEM de Ribeira, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

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