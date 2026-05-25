Un surfista rescata a una persona en apuros en la playa de O Vilar

Imagen de archivo de socorristas en el arena ribeirense DA

Un surfista auxilió el pasado domingo, 24 de mayo, a un bañista que se encontraba en apuros en la playa de O Vilar, en Ribeira. Fuente del 112 explican que fue un particular el que dio aviso al servicio sobre las 16:55 horas, cuando observó que una persona parecía encontrarse en peligro en el mar.

Fue el surfista quien con su tabla consiguió ayudar al afectado y llevarlo hasta la arena, sin ser necesaria asistencia médica posteriormente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del GAEM de Ribeira, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.