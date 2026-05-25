Entran a robar en un bar y una panadería de Ribeira, y se llevan cerca de 800 euros

Imagen de archivo de la Policía Nacional de Ribeira Chechu Río

El Bar A Fonte, en la parroquia de Castiñeiras, y la panadería O Forno de Lúa, en Ribeira, han sido víctimas de robos ocurridos en la madrugada del pasado sábado y de este mismo día. Según las descripciones facilitadas por los propietarios de ambos negocios, todo apunta a que fue la misma persona la responsable de ambos sucesos.

En el caso del Bar A Fonte, fue el sábado sobre las seis de la mañana que los responsables del establecimiento escucharon un ruido en el interior. Gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudieron ver como un hombre que se cubría el rostro con la capucha de una sudadera y una braga desmantelaba toda la zona en la que se encontraba la caja registradora, de la que se llevó el cajón, haciéndose con un botín de unos 500 euros, calculan. El autor accedió al negocio realizando un boquete en la puerta con la tapa de una alcantarilla, que abandonó dentro del bar, describen. “Fue todo muy rápido”, cuenta la propietaria.

Hechos muy similares ocurrieron esta madrugada en la panadería O Forno de Lúa. La responsable del establecimiento comentó que el incidente se produjo sobre las seis de la mañana, y describió también a un hombre encapuchado que hizo un agujero con un martillo -que también abandonó en el interior-, revolvió toda la zona de la caja registradora y se llevó el cajón, que almacenaba unos 300 euros. Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, que inició las pertinentes investigaciones y tomó huellas del martillo.