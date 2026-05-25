El Concello, la Cofradía da Dorna y Amicos se unen para limpiar la playa de Coroso

Participantes en la limpieza del arenal urbano Cedida

El Concello de Ribeira, la Real e Ilustre Cofradía da Dorna y la Asociación Amicos unieron fuerzas el pasado sábado, 23 de mayo, para realizar una limpieza en la playa de Coroso, en la que los microplásticos se situaron como el residuo principal retirado.

La actuación permitió liberar al principal arenal urbanode hasta 20 kilogramos de basura. En relación a la cantidad, el concejal de Mar y Promoción del Litoral, Fernando Abraldes, explica que "se ben pode parecer pouca contía, estamos falando de que había principalmente microplásticos, os cales son os que máis afectan á fauna mariña e, en consecuencia, aos produtos do mar que chegan ás nosas mesas e que despois consumimos as persoas". Abraldes avanzó que ya se está trabajando en otra limpieza de playas que se focalizará en el litoral de una de las parroquias de Ribeira, de esta vez, en colaboración con otra entidad.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, agradece el establecimiento de sinergias entre "tres organismos conscientes da problemática do lixo na nosa costa que sumaron esforzos, xunto coa cidadanía que quixo participar, para o beneficio do conxunto da sociedade e concienciar sobre a necesidade de preservar as contornas naturais, especialmente, as marítimas".