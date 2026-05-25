El Concello homenajea la trayectoria de los hermanos ‘Lesmes’ con un acto en el nuevo auditorio

Los hermanos Manuel y Flora Iglesias Vázquez

El Concello de Ribeira homenajeará este miércoles, 27 de mayo, la destacada trayectoria de los hermanos ‘Lesmes’ con un acto que tendrá lugar en el nuevo auditorio municipal, a las ocho y media de la tarde.

Los hermanos Flora y Manuel Iglesias Vázquez son conocidos por su labor y pertenecer a una reconocida familia de fotógrafos y videógrafos. Con este homenaje la intención es reconocer los últimos logros conseguidos y proyectos desarrollados. Entre ellos, el año pasado se convirtieron en los primeros hermanos en ganar un Premio Goya en la misma edición.