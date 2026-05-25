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Ribeira

El Concello homenajea la trayectoria de los hermanos ‘Lesmes’ con un acto en el nuevo auditorio

Será este miércoles, 27 de mayo, a las ocho de la tarde

Redacción
25/05/2026 19:48
Los hermanos Manuel y Flora Iglesias Vázquez 
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El Concello de Ribeira homenajeará este miércoles, 27 de mayo, la destacada trayectoria de los hermanos ‘Lesmes’ con un acto que tendrá lugar en el nuevo auditorio municipal, a las ocho y media de la tarde.

Los hermanos Flora y Manuel Iglesias Vázquez son conocidos por su labor y pertenecer a una reconocida familia de fotógrafos y videógrafos. Con este homenaje la intención es reconocer los últimos logros conseguidos y proyectos desarrollados. Entre ellos, el año pasado se convirtieron en los primeros hermanos en ganar un Premio Goya en la misma edición.

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