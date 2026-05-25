El archivo municipal de Ribeira incorpora un diploma de Salvamento de Náufragos de 1911

Firma del documento de donación entre la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el vecino de Corrubedo, Francisco Otero Lijó Cedida

Un nuevo bien documental se incorpora a los fondos del archivo municipal de Ribeira: se trata de un diploma de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos con fecha de 1911 y que otorga la medalla de bronce a Epifanio Ventoso, patrón de la dorna ‘Sola’ y que rescató a tres náufragos de la nombrada ‘A usted qué le importa’ en aguas de Ribeira-O Porto do Son.

El documento estaba en poder del vecino de Corrubedo, Francisco Otero Lijó, quien ayer firmó su donación al archivo junto a la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.

La valoración técnica expuso que su estado actual es bastante delicado, con deterioro de la estructura interna y una afectación visual para su contemplación muy alterada. Desde el archivo municipal se comprometen a describir, restaurar y digitalizar la documentación para hacerla pública en la página web del Concello, además de hacer una reproducción del diploma donado que se le entregará al vecino de Corrubedo.

La regidora agradeció a Otero Lijó el gesto, que “posibilita incrementar os fondos documentais coa implicación da cidadanía”, animando al resto de vecinos y vecinas a hacer sus aportaciones.

Actualmente, el archivo cuenta con 6.572 registros descriptivos y 175.632 imágenes digitalizadas, avanzando así en el convenio subscrito entre el Concello y la asociación FamilySearch en 2024. La finalidad del proceso es conseguir la mayor seguridad y transparencia en la conservación, preservación y difusión de los contenidos.