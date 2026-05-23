Un incendio de madrugada en un termo eléctrico de una vivienda de Corrubedo hizo saltar las alarmas

El incendio, que afectó a un termo eléctrico y del que el humo se extendió por todo el inmueble, movilizó a los Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como a las Policías Local y Nacional Chechu Río

Una vivienda situada en la Rúa Fonte Nova, en el casco urbano del principal núcleo de población de Corrubedo, fue escenario la pasada madrugada de un incendio que, al parecer, se originó en un termo eléctrico, posiblemente debido a un cortocircuito. Ocurrió poco antes de las 2.10 horas cuando empezó a verse salir una densa humareda de ese domicilio y fue entonces cuando se recibió un aviso sobre ese suceso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Con la información facilitada por el alertante, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ello a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como patrullas de las Policías Local y Nacional.

Percepción del humo

Fue el hijo del propietario de ese inmueble la única persona que se encontraba a esas horas en el interior de la vivienda y también percibió como el humo lo estaba invadiendo todo. Cuando llegaron los medios de extinción y de seguridad al lugar de los hechos se encontraron con que la persona que estaba en su interior cuando se declaró el incendio ya se encontraba fuera de la misma y a salvo.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Provincia da Coruña con bases en Xarás y Espiñeira se dispusieron a sofocar las llamas que se generaron en el referido termo eléctrico y también lo enfriaron para evitar cualquier posible reproducción. Además, debido a que toda la vivienda se vio invadida por el humo, se procedió a su eliminación con el uso de un turboventilador.