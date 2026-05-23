La Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico de Ribeira cita a un centenar de vehículos de trece marcas en la Praza de España del 12 al 14 de junio

Manuel Antonio Teira, Juan Rey, Carmen Pérez y Francisco Martínez presentaron el cartel de una nueva edición de la feria de coches de nueas tecnologías Chechu Río

La Praza de España será nuevamente escenario de la Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico, que se desarrollará del 12 al 14 de junio parta permitir ver distintos modelos en una misma ubicación. Se trata de un evento organizado por la Asociación de Empresarios de Ribeira, que fue definido como “único na área comprendida entre Noia e Vilagarcía” y que está consolidado como escaparate de la innovación y de la movilidad sostenible en la comarca, al alcanzar su séptima edición.

En el mismo se darán cita entre 100 y 120 coches de trece marcas -una de ellas acudirá por primera vez- y de una decena de concesionarios de la provincia coruñesa, que presentarán sus últimos modelos, así como kilómetro 0 u gerencia. Una de las novedades que presentará esta feria será un espacio de food trucks del salón de eventos Chicolino y en el que se ofrecerán pinchos elaborados con productos del mar, según desveló el presidente de la patronal, Francisco Martínez.

Además, esta vez se contará con la participación del CIFP ‘Coroso’, con su director Manuel Antonio Teira a la cabeza, coincidiendo con la conmemoración de su 50 aniversario, pues contará con un espacio informativo para dar a conocer su oferta formativa, sobre todo en el ámbito de los vehículos eléctricos e híbridos, en la que están apostando desde hace un lustro.

Por su parte, Juan Rey, tesorero de la AER, destacó que se trata de un sector que está en crecimiento y que cuenta con una gran proyección de futuro, motivo por el que con esta feria se trata de impulsar la adopción de este tipo de coches. Y añadió que la edición de este año de la feria será la “máis ampla” de las organizadas hasta el momento. A la presentación también asistió la concejala de Promoción Económica, Carmen Pérez, que expresó el compromiso municipal con el evento, en el que colabora la Xunta de Galicia.