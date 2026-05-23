Empleados municipales de Ribeira celebraron la festividad de Santa Rita junto a otros compañeros de la comarca con comida en Rianxo

Los trabajadores municipales ribeirenses inmortalizaron con la toma de una fotografía su asistencia en Casa Pachín de Rianxo a la comida de confraternidad con motivo de Santa Rita

A la conclusión del acto solemne de imposición de las insignias a los trabajadores del Ayuntamiento de Ribeira, algunos de ellos junto con otros compañeros de diferentes departamentos municipales se dispusieron a celebrar la festividad de su patrona, Santa Rita, para lo que se trasladaron a Rianxo, que este año es la localidad anfitriona y encargada de programar las actividades para los empleados de sus respectivas administraciones locales de la comarca, y allí se juntaron con todos ellos. Después de asistir a la misa matinal en el templo de Santa Columba, participaron en un tour por la ría arousana a bordo de un catamarán. A su remate, dieron paso a una comida de confraternidad, que tuvo lugar en Casa Pachín con la asistencia de un total de 160 comensales.