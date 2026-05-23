El mercado municipal de Ribeira será objeto de mejoras en el suelo de su terraza y en la climatización de todo el edificio

El mercado municipal de Ribeira está siendo objeto de diversas mejoras para la obtención del sello de excelencia Chechu Río

Con las miras puestas en lograr el sello de calidad de excelencia para su mercado municipal, el Ayuntamiento de Ribeira está poniendo en marcha diversas intervenciones. Después de haber acometido ciertas mejoras, es ahora cuando va a afrontar inversiones con cargo a subvenciones concedidas por la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta para proceder al suministro para la reposición del sistema de climatización de todo el edificio, así como la reparación y mantenimiento del suelo de madera de la terraza, paramentos y bancos, para lo que ha iniciado para ambas sus correspondientes procedimientos de contratación.

Para la primera actuación señalada, que cuenta con un presupuesto que asciende a 120.956,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se estableció como principal objetivo el de reponer los equipos de climatización, cuyo estado de conservación es deficiente. Con anterioridad a ese paso, se contempla la retirada de los equipos obsoletos y demás elementos de obra, para posteriormente realizar la conexión de los equipos y acometer todo lo relativos a las líneas frigoríficas y distribuidores, sistemas de control de la instalación, líneas eléctricas y desagües, carga de la instalación, puesta en marcha y revisión OCA y legalización.

Mantenimiento

A 36.300 euros asciende el presupuesto por el que salió a licitación, por un periodo de tres meses, la reparación de la terraza del mercado municipal, en la que se prestan servicios de hostelería, y que incluye la sustitución del suelo elevado de madera; mantenimiento del nuevo pavimento y de las paredes y bancos de madera, para lo que en ambos casos se deberá proceder a lijar el suelo y a aplicar dos capas de impregnante de nogal y acabado con tres manos de lasur ecológico para exteriores. l