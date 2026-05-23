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Ribeira

Abre el plazo inscripción para los cursos online del programa 'Mocidade Formada' de Ribeira

Existen hasta cien plazas y cada persona puede anotarse en un máximo de dos formaciones

Redacción
23/05/2026 12:18
Las formaciones se desarrollarán en la Casa da Xuventude
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El Concello de Ribeira abre el plazo de inscripción para los cursos online dentro del programa ‘Mocidade Formada’, que se desarrollarán en la Casa da Xuventude y cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje formal e informal de los jóvenes mayores de 16 años.

El proceso es gratuito y los cursos ofertados incluyen formaciones en educación inclusiva y atención a la diversidad; manipulación de alimentos; protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia; y calidad pedagógica de las actividades de tiempo libre.

“O proxecto Mocidade Formada diferénciase en tres modalidades: as pílulas informativas, a formación presencial e a formación en liña. Esta última modalidade comezará en vindeiras datas ofrecendo a oportunidade de aprender sobre distintos temas cunha flexibilidade total, a diferentes ritmos e dende distintos lugares e días. E a formación compleméntase co programa de ocio ‘Por fin é finde!’ orientado á rapazada a partir de 12 anos", explica la concejala de Juventud, Carmen Pérez

Existen un total de cien plazas y las personas interesadas pueden inscribirse en un máximo de dos cursos. El trámite se formalizará presencialmente en la propia Casa da Xuventude o en el correo electrónico xuventude@ribeira.gal.

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