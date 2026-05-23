Abre el plazo inscripción para los cursos online del programa 'Mocidade Formada' de Ribeira

Las formaciones se desarrollarán en la Casa da Xuventude

El Concello de Ribeira abre el plazo de inscripción para los cursos online dentro del programa ‘Mocidade Formada’, que se desarrollarán en la Casa da Xuventude y cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje formal e informal de los jóvenes mayores de 16 años.

El proceso es gratuito y los cursos ofertados incluyen formaciones en educación inclusiva y atención a la diversidad; manipulación de alimentos; protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia; y calidad pedagógica de las actividades de tiempo libre.

“O proxecto Mocidade Formada diferénciase en tres modalidades: as pílulas informativas, a formación presencial e a formación en liña. Esta última modalidade comezará en vindeiras datas ofrecendo a oportunidade de aprender sobre distintos temas cunha flexibilidade total, a diferentes ritmos e dende distintos lugares e días. E a formación compleméntase co programa de ocio ‘Por fin é finde!’ orientado á rapazada a partir de 12 anos", explica la concejala de Juventud, Carmen Pérez

Existen un total de cien plazas y las personas interesadas pueden inscribirse en un máximo de dos cursos. El trámite se formalizará presencialmente en la propia Casa da Xuventude o en el correo electrónico xuventude@ribeira.gal.