Ribeira homenajea a un total de 29 trabajadores municipales por sus más de 25 años de servicios a la ciudadanía

Los homenajeados se hicieron al final dle acto una foto de familia, como lo que demuestran ser, junto a la alcaldesa, María Sampedro, y el secretario municipal, Juan Manuel Salguero Chechu Río

Pese a que las dependencias del consistorio municipal de Ribeira estaban cerradas y la Administración local no estaba operativa como regla general, debido a la celebración de la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios, a primera hora de esta mañana abrieron de manera temporal sus puertas para un evento muy especial. Fue con motivo de la imposición por parte de la alcaldesa, María Sampedro, de la insignia correspondientes con el escudo oficial del Ayuntamiento por llevar 25 años o más de servicios que acumulan a total de 29 funcionarios y trabajadores municipales de diferentes departamentos. Junto a ellos, en cuyos rostros era visible la emoción que les embargaba al vivir ese momento, estuvieron arropándolos desde el patio de butacas un buen número de compañeros, que no se quisieron perder el evento.

La primera edila, que recordó que este acto no se celebraba desde el año 2018, de ahí que muchos de los empleados ya hayan superado con creces sus bodas de plata en el Ayuntamiento de la capital barbanzana, tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento a la labor que desempeñan e incluso hizo referencia a que algunos de ellos, como Mercedes García Fontenla y José Luis Martínez Chouza, suman más de una treintena de años de servicio a la ciudadanía y que incluso han prolongado su vida laboral algún año más, pues ya podrían haberse jubilado, pero han querido seguir dedicando su tiempo y trabajo a servir a los ribeirenses.

Los homenajeados fueron María José Crujeiras Millán, José Joaquín Dios Martínez, María Isabel García Castro, María García Fernández, Mercedes García Fontenla, Manuel García Romay, María del Pilar García Sampedro, Luis Manuel González González, Jorge González Mariño, Juan Antonio González Sampedro, José Manuel Graña Valiño, Montserrat Iglesias Senra, José Andrés Lojo Pérez, Álvaro López González, José Luis Martínez Chouza, Andrés Francisco Monteagudo Ares, Francisco Montemuiño Nieto, José Antonio Otero Sobrido, Vicente Javier Oujo Lijó, Carlos María Pazos Gago, Julio César Pereda Suárez, Joaquín Antonio Pérez Rial, José Francisco Queiruga Domínguez, Natalia Rey Rey, Juan José Rivas Lage, Manuela Sampedro Martínez, María Sieira Ríos, Antonio Salvador Soler Lorenzo y Mario Vidal Villar.

A la conclusión del acto solemne, algunos de ellos se trasladaron a Rianxo, que este año es la localidad anfitriona, para asistir a la misa en el templo de Santa Columba, para luego participar en un tour por la ría arousana a bordo de un catamarán, para a su remate dar paso a una comida de confraternidad, que tendrá lugar en Casa Pachín con unos 160 comensales.