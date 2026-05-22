La ganadora del premio principal de la campaña del Día de la Madre de Empresarios de Ribeira vive una jornada frenética de compras

Rosana Olveira inició en 'Os Neno' , con un triciclo evolutivo, una fiambrera de acero y un cubo de silicona su tarde de compras con los 1.000 euros que le tocaron de premio en la campaña de la AER Chechu Río

Rosana Olveira realizó ayer las compras con los 1.000 euros para gastar en un único día que le tocaron en el sorteo de la Asociación de Empresarios de Ribeira que llevó a cabo con motivo de su campaña ‘Agasalla a mamá’ para conmemorar el Día de la Madre. Como no podía ser de otra forma, su tarde de tiendas la empezó en el comercio ‘Os Nenos’, de la Rúa Cristóbal Colón, del que el ticket de compra de una silla de bebé para su hijo Oliver, de 10 meses, fue el que le hizo ganar el premio, y fue su niño el principal destinatario de los artículos comprados, aunque la agraciada también quiso hacerse algún detalles para ella, así como para hacer algún obsequio para otra persona. La afortunada quiso destacar la atención personal y cercana que encuentra en el comercio de proximidad de Ribeira, y que le solucionan cualquier duda o complicación que le surge con lo que compra.

Esta vez, su compra en 'Os Nenos' fue de un triciclo evolutivo, una fiambrera metálica y un cubo de silicona para la playa. Seguidamente, Rosana Olveira siguió su tarde de compras en 'Rovi', donde adquirió un conjunto de ropa para que Oliver pueda acudir a un evento próximo evento familiar; en 'Trastiños' compró un cuentacuentos interactivo y un correpasillos. Luego se pasó por 'Atleet', donde se hizo con unos tenis para ella, así como también un calzado para su pequeño, mientras que en 'Lolita Kids' le compró a Oliver un peto con camiseta, y en 'Xade' se compró un vestido para ella que le había gustado cuando lo vio con anterioridad y, por último, la tarde de compras frenéticas remató en 'Champions' con la adquisición de un chándal para regalar a una persona querida.