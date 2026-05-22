El presupuesto de Ribeira de 2026 será el segundo más alto de su historia, con 34 millones de euros

El documento económico recoge la reforma integral del histórico barrio de Bandourrío | Chechu Río Chechu Río

El gobierno de Ribeira ya tiene confeccionado su propuesta de presupuesto municipal para el presente ejercicio económico, que se eleva a 34.058.224 euros -1.256 euros por habitante-, lo que lo convierte en el segundo más alto de su historia, por detrás del de 2021, con 36.415.804 euros. La presentación para su debate y aprobación, que se anuncia para el jueves (20.00), llegará algo más de cinco meses después de que entró en vigor el del 2025. En líneas generales, el importe del presupuesto de este año se eleva un 14,46% respecto al anterior, es decir, 4,3 millones de euros, sobre todo por la obtención de fondos Feder, aunque sin ellos también se elevaría en algo más de dos millones (6,64%) fruto de diversos convenios.

En el capítulo de ingresos, los más destacados son las transferencias corrientes, por 14.446.423 euros, tras un incremento del 12,34-5, seguidas de las tasas y otros ingresos como el ICIO (7.244.005), los impuestos directos (7.172.721, tras la subida del 14,46%) y las transferencias de capital (3.592.712, principalmente para la mejora de Bandourrío, lo que representa 1,9 millones más, es decir, una subida del 111,56%), mientras que en pasivos financieros se contemplan 719.950 euros, en impuestos indirectos -IBI, IVTM e IAE- son 600.000, en ingresos patrimoniales 232.413 -sube un 12,51%- y en activos financieros 50.000, mientras que en enajenación de inversiones reales no se contempla importe alguno.

Por su parte, los gastos de personal continuarán elevándose debido a la subida salarial obligatoria, y suponer en 28,66% del total. El gasto en bines corrientes y servicios representa el 47,6% tras un incremento del 8,93%. Las transferencias corrientes aumentan su consignación un 9,63%, lo que supone 81.000 euros más que el del año pasado. Desde el ejecutivo local se quiere destacar el incremento del 98,36% en el capítulo de inversiones, lo que equivale a 2,6 millones más. Y anuncia planes estratégicos, como de mantenimientos, pavimentaciones, dinamización cultural, comercio, turismo, concilia, colegios, lavaderos, seguridad, movilidad, mercados y posicionamiento de marca de ciudad.