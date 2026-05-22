El gobierno de Ribeira explica el proyecto del carril bici entre Coroso y Palmeira a los dueños de las viviendas afectadas

Imagen del trazado del futuro carril bici que unirá el existente en Coroso con Palmeira

El ejecutivo local ribeirense se reunió en la tarde de ayer con los dueños de viviendas que resultan afectadas por la próxima ejecución del proyecto de construcción del carril bici, que discurrirá paralelo a la carretera AC-305 y que partirá de idéntica infraestructura existente en el paseo marítimo de Coroso hasta llegar a la altura de la calle que comunica con el cementerio municipal de Palmeira. Los representantes del bipartito explicaron que el tramo de As Saíñas de ese vial para ciclista, la acera y el carril bici estarán diferenciados por la rasante, mientras que en la recta en dirección hacia el camposanto estarán al mismo nivel, pero diferenciados por color y señalización.

El equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa, María Sampedro, a la que acompañaron el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, y el concejal de la parroquia palmeirense, Emilio Pérez, además de la ingeniera municipal, Uxía Landeira, indicó que expuso con detalle en qué consistirá esta intervención y cómo les puede afectar a sus casas, y que la ciudadanía le pudo trasladar a los gobernantes sus sugerencias e inquietudes. La primera edila les anunció que, para solucionar la supresión de los estacionamientos que ocupan actualmente el arcén ya se está tramitando el alquiler de varias fincas en el entorno de la necrópolis con la finalidad de destinarlas a aparcamientos disuasorios.

La reunión se desarrolló en el salón de actos de la Sociedad Hijos de Palmeira

Además, les avanzó que mantendrá una reunión con la Axencia Galega de Infraestruturas para evaluar la reducción de la velocidad máxima de la vía a 50 kilómetros por hora, así como implantar medidas de calmado a la altura de las intersecciones en Caticobas y de la subestación eléctrica como a través de la instalación o construcción de pasos peatonales elevados. Aclaró que los objetivos que se buscan con esas intervenciones pasan por "a humanización del entorno, acadar un espazo urbano de calidade, a ordenación de usos, accesibilidade e mobilidade, e mellora da comunicación". Así, el gobierno local indicó que prosigue en la senda de "avanzar cara unha mobilidade sostible, a promoción dun cambio modal á bicicleta e o fomento da vida saudable mediante a mobilidade activa en tódolos ámbitos, implantando así máis carrís bici na franxa litoral máis poboada do municipio".

Adjudicación provisional

Cabe recordar que la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, firmó hace unos días un decreto por el que se acuerda la adjudicación provisional a la empresa Vilariño ESP SLU, por un plazo de ejecución de medio año y por importe de 492.422,86 euros -supone una rebaja de 100.424,59 euros (-16,94%), siendo la mayor de todas la empresa licitadoras, respecto al precio por el que salió a licitación de 592.847,45 euros-, del contrato para la construcción de ese carril bici, que discurrirá en paralelo a la carretera AC-305, para la conexión del casco urbano de Ribeira, desde la zona de Coroso, hasta la intersección con la calle de acceso al cementerio parroquial de Palmeira.

A la licitadora propuesta para la adjudicación de dicho contrato se le otorgó un plazo de siete días, a contar desde el envío de la correspondiente notificación, para que aporte la documentación a la que hacen referencia las cláusulas 7 y 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y ha trascendido que ya cumplió con ese trámite. En ese sentido, se convocó para el próximo lunes a las 10.10 horas una reunión de la Mesa de Contratación para examinar la documentación presentada por el licitador clasificado en primer lugar y, en su caso, realizar una propuesta de adjudicación definitiva.

Oferta justificada

Para que se llegase a la conclusión de que la oferta de Vilariño ESP SLU era la más ventajosa económicamente, la ingeniera municipal emitió un informe conforme su propuesta y la de otra licitadora, que inicialmente fueron consideradas “anormalmente bajas” -la otra era ligeramente superior a la propuesta para su adjudicación al elevarse a 496.391,17 euros, lo que supuso una reducción de 96.456,28 euros (-16,27%)-, expusieron los motivos “especialmente ventajosos” que les llevaron a plantear sus propuestas, relacionando los precios de los proveedores, de las unidades de obra, indicando también los medios propios, la maquinaria y los medios auxiliares de que disponen para ejecutar la obra, y el volumen de obra ya contratada.

Por el contrario, las otras cuatro licitadoras que, inicialmente, se encontraban en idéntica situación de propuestas económicas "anormalmente bajas", y que oscilaban entre 499.294,83 euros (-93.552,62 euros, es decir, una rebaja del 15,78%) y 517.140 euros (-75.706, es decir, del 12,77%), fueron finalmente excluidas al considerarse que no presentaron documentación suficiente que justifique sus ofertas. En las bases de esta convocatoria se señala que la adjudicación se realizará en favor de la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa, es decir, el precio más bajo, y que finalmente fue la más reducida tras justificar su propuesta con una considerable reducción respecto al presupuesto inicial por el que esta actuación salió a licitación.

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento el tráfico rodado por el vial AC-305 En lo que a la obra a realizar se refiere, el carril bici proyectado tendrá una longitud de casi 2,88 kilómetros, y discurrirá de forma paralela a la carretera comarcal AC-305, con un primer tramo por el margen derecho en dirección salida de la ciudad hacia Palmeira hasta poco después de la glorieta del lugar de As Saíñas, donde cambiará al margen izquierdo para continuar por ese mismo sitio y sin que se realice modificación alguna más hasta que remate su trazado. El proyecto recoge que el carril bici se separará de la calzada con bolardos en algunas zonas donde irá sobre el aglomerado actual, a la misma cota que el de circulación de vehículos, con un ancho de 2,50 a 2,80 metros, e irá elevado en otras zonas con un bordillo de hormigón y un ancho de 2,20 a 2,40 metros. Su pavimento será de hormigón coloreado en rojo, en ambos casos y para dos sentidos de circulación. La obra incluye la señalización horizontal y vertical y ocho aparcabicis de acero inoxidable, dentro de los elementos del mobiliario a instalar. El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento el tráfico por la carretera de titularidad autonómica AC-305, disponiendo los elementos de señalización y balizamiento necesarios, tanto de día como de noche, para la seguridad viaria de los tramos en obras, y debe disponer medidas adecuadas para la protección del tráfico peatonal. Asimismo, deberá poner a cota los registros existentes en la calzada, tras la extensión de la mezcla bituminosa. La memoria justificativa del contrato establece que la actuación principal consiste en la creación de un nuevo eje ciclista que servirá para conectar dos núcleos de población del municipio, la parroquia de Palmeira con el propio centro urbano de Ribeira. Y precisa que quedan afectados, directa o indirectamente, miles de personas que transcurren entre ambas localizaciones diariamente y que realizan ese trayecto, mayoritariamente, en vehículo motorizado privado. Bajo el objetivo de incentivar el traspase de un modo de transporte a otro más sostenible, eficiente y próximo, en la documentación que acompaña al procedimiento de licitación de esta actuación se señala que la futura vía ciclista quedará completamente segregada del tráfico rodado, para así mejorar la comodidad del trayecto e incentivar su uso "gracias a una mejor sensación de seguridad, sin la necesidad de compartir espacio con vehículos que circulen a gran velocidad, especialmente en el tramo interurbano en el que se radica la propuesta", subraya. El nuevo carril buscará facilitar una movilidad cotidiana más sostenible, ya que la unión del carril bici existente con el núcleo de Palmeira conecta diferentes nodos de atracción de desplazamientos, como, por ejemplo, los centros educativos de Secundaria y de Formación Profesional, la Escola Oficial Náutico-Pesqueira, el Centro de Deportes de Raqueta ‘Santa Uxía’, la playa de Coroso y el futuro polígono industrial de Fontenla-Pedras Vermellas, en Palmeira. Además, se estima que la ejecución de esta conexión ciclista facilite gran parte de los desplazamientos que, especialmente en época estival, se hacen de Palmeira a la playa, nodo de atracción turística del municipio, siendo una forma de incentivar el cicloturismo en ese entorno. También se cumple con el Pacto Verde Europeo con la misión de reducir emisiones.