Un total de 135 pequeños actores de siete grupos se subirán al escenario de la XXVI Mostra Infantil de Teatro de Ribeira

La concejala Ana Barreiro y el director del Grupo Infantil Municipal, Óscar Romero, presentaron el ciclo de artes escénicas Chechu Río

Un total de 135 actores de siete grupos de artes escénicas serán protagonistas entre los próximos 1 y 6 de junio al subirse a las tablas del escenario del auditorio municipal ribeirense para participar en la 26º edición de la Mostra de Teatro Infantil ‘Daniel Gómez Ramil’, en la que tratarán de exhibir su talento interpretativo. Será en funciones que darán comienzo todos esos días a las siete y media de la tarde, con apertura de puertas desde media hora antes del inicio de la función, y con entrada gratuita hasta completar el aforo del patio de butacas.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, desveló que la procedencia de los participantes en esa próxima edición incluye la novedad que en su programación se incluye una agrupación de fuera de la comarca barbanzana, como es el caso de Noitiña, perteneciente a la compañía Noite Bohemia, de A Coruña, que se presentará el viernes 5 con la función ‘El maravilloso país de los Snergs’, cuyo autor es Edward Wike-Smith y está dirigida por Adrián López Rey y Jana Tort López. La obra narra la aventura de Pip y Flora, dos niños que escapan del orfanato y se adentran en un mundo mágico lleno de peligros, ogros y snergs guiados por el entrañable y desastroso Gwyddyon. En el cartel de este año se le suman varios de los grupos habituales, cuya presencia está más que consolidada, y en la que muchas de sus piezas son estrenos.

Primera función

Este ciclo teatral comenzará con el grupo Cadrechines de la ANPA ‘Cadreche’ del colegio ‘Pilar Maestú Sierra’, de A Pobra, con ‘Aladdín’, que narra la historia de un humilde joven que vaga por las calles con su mono, y que con la ayuda de un poderoso genio tratará de conquistar el corazón de la princesa Jasmine, aunque para ello tendrá que enfrentarse a malvado Jafar. Al día siguiente le corresponderá el turno al grupo teatral del colegio ‘Bayón’ con ‘A festa da música’, con la autoría y dirección de Ana Lustres Castro y Laura Lampón, y que es una obra divertida y dinámica ambientada en las clases de música del colegio, en la que los alumnos debaten si es mejor la música clásica o la contemporánea, defendiendo cada postura recurriendo a canciones, bailes e intervenciones llenas de ritmo, y llegan a la conclusión que no hay una mejor que la otra y que todas tienen algo especial.

Ese mismo martes, actuará a continuación el grupo de teatro del CEIPP de Artes poniendo en escena ‘¿The Last Dance?’, creada por el propio alumnado bajo la dirección de Juan Manuel Rodríguez Prado, y que presenta lo ocurrido por un accidente en un laboratorio, lo que provoca una crisis terrorífica y muy difícil de solucionar, y mientras el pánico se apodera de la población, sólo un número reducido de personas es capaz de hacerle frente con las herramientas apropiadas. El 3 será el grupo Gargallada de la ANPA Bandaseca del CEP ‘Salustiano Rey Eiras’, de A Pobra, el que representará ‘Peter Pan’ de James Matthew Barrie y dirección de Loida Fernández, con la historia de un niño que se niega a crecer y lleva a Wendy y a sus hermanos desde Londres al país de Nunca Jamás, donde viven aventuras con piratas, sirenas, indios y los niños perdidos.

Doble representación

El jueves 4 le corresponderá subirse al escenario al grupo teatral ‘Alondra’ del CEIPP de Palmeira que, una de ellas titulada ‘A estatua", que comienza hablando de un escultor sorprendido cuando descubre que su obra cobra vida, y 'Os tres curmáns’, con Gulliver, Principiño y Alicia, primos entre ellos y que buscan la manera de ayudar a su tío a superar las dificultades de cada día, ambas de Euloxio Ruibal, como autor del texto, y Laura Fuentes Requeijo en la dirección.

El cartel lo cerrará el 6 de junio el Grupo Infantil Municipal de Ribeira, con ‘Aventura en Exipto', de Carolina Ramos, y cuyo director, Óscar Romero, que contó con la ayuda de Carmen Peña, avanzó que el público podrá presenciar el estreno de una pieza que es una comedia que versa sobre dos pequeños arqueólogos, Elena y Gonzalo, que entran en una pirámide siguiendo las instrucciones de un papiro para descubrir, entre secretos y algún misterio, la tumba de una faraona y en su camino se encontrarán personajes del actual y antiguo Egipto, tanto vivos como muertos, que pretenden reírse de ellos. “Será a guinda a meses de traballo”, subrayó. Al remate de la función será la clausura de la muestra, en la que se hará entrega de unos regalos institucionales a todos los grupos participantes.

Llamamiento

Durante la presentación, se dio a conocer que entre el 1 y 15 de junio estará abierto el periodo para la renovación de plaza en la Escola Municipal de Teatro, y seguidamente se podrán admitir hasta el 1 de julio nuevas solicitudes para cubrir las vacantes que puedan quedar para el grupo infantil. A la vez, se hizo un llamamiento para intentar formar un grupo juvenil, para lo cual se destacaron las habilidades sociales que se adquieren, expresar las cosas que de otro modo no harían, liberar el cuerpo, pérdida del miedo escénico y saber hablar en público, entre otras. En ese sentido, Óscar Romero lanzó el mensaje de "que veñan e proben e estou seguro que van a repetir". Se ofertan 20 plazas para niños de 7 a 12 años, y otra veintena para personas de 13 a 17 años, aunque en este segundo caso se puede poner en marcha con un mínimo de 10 alumnos. El precio del curso completo, de septiembre a junio, es de 127’92 euros, pero hay algunas bonificaciones.