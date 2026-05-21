Tres de las 28 ‘áreas nai’ recogidas en el plan de cultura marítima de Galicia están ubicadas en Ribeira

Los conselleiros de Cultura y de Mar y la alcaldesa presentaron en el auditorio de Ribeira el Plan de Cultura Marítima de Galicia junto a su director, Óscar Fuertes, de la Universidade da Coruña Chechu Río

Ribeira es la localidad gallega con más ‘áreas nai’ recogidas en el plan de cultura marítima de Galicia, pues 3 de los 28 enclaves identificados como tales, que preservan su esencia histórica y paisajística con conjuntos patrimoniales que mantienen intacta la relación de las comunidades marineras locales con el mar, se ubican en la capital barbanzana. Así lo desveló la alcaldesa, precisando que se trata del núcleo de Corrubedo, de la Illa de Sálvora y de la zona de Area Secada-Punta Castro.

Así lo indicó en el acto celebrado en el auditorio ribeirense en el que los conselleiros de Mar y de Cultura, Marta Villaverde y José López Campos presentaron dos de las acciones más importantes del Plan da Cultura Marítima de Galicia-Horizonte 2030 (Pcuma), como fueron el Censo do Patrimonio Marítimo Inmoble de Galicia y de los Espazos de Interese Cultural Marítimo (EICM), conocidos como ‘Áreas Nai’, y a través de las que se busca conservar, poner en valor y difundir de modo integral la herencia litoral gallega.

Relación mar-comunidades

Respecto a las ‘Áreas Nai’ o Espazos de Interese Cultural Marítimo se incidió en que son enclaves singulares de la costa gallega que se preservaron de la urbanización masiva, manteniendo su esencia histórica y paisajística. De las 28 ‘áreas nai’ identificadas en Galicia se destacó que son conjuntos patrimoniales vivos en los que se mantiene intacta la relación tradicional entre el mar y las comunidades marineras locales.

Se trata de un documento que incluye el primer censo de patrimonio marítimo de Galicia, con 1.452 bienes singulares

La titular de Mar destacó la profunda vinculación de la comunidad gallega con el medio marino, afirmando que “o mar caracteriza as nosas paisaxes e marca as nosas vivencias, e a nosa identidade galega, porque Galicia é mar e os galegos tamén somos mar”. Por ese motivo, Marta Villaverde recalcó el compromiso de la Xunta de Galicia para que el desarrollo de este plan sea “un proceso de diagnose e traballo compartido, interactivo, no que interveñan e poidan aportar o maior número de actores sectoriais e sociais”, abriendo los canales a toda la ciudadanía para proteger un legado que debe llegar a las próximas generaciones.

En ese sentido, López Campos hizo hincapié en la importancia de esta herramienta “ao supoñer unha nova achega nese obxectivo común: o coidado dos nosos bens, que nos facilita traballar en rede xunto ás fundacións e asociacións que colaboran nese labor”. El conselleiro de Cultura erigió la gran riqueza patrimonial gallega, “que forma parte fundamental da nosa identidade cultural e que agora se atopa inventariada e accesible a todo o pobo galego”.

Inventario exhaustivo y pionero

Respecto al Censo do Patrimonio Marítimo Inmoble de Galicia se señaló que es un inventario exhaustivo y pionero, impulsado por la Consellería do Mar junto con la Universidade de A Coruña, que documenta, pone en valor la herencia litoral gallega mediante la catalogación de 1.452 bienes singulares, como son las antiguas conserveras, astilleros, cetáreas o cargaderos. Para conseguirlo, se llevó a cabo un intenso trabajo de campo, con la implicación de medio millar de personas, dirigido por el doctor arquitecto Óscar Fuertes Dopico, que permitió mapear más de 24.000 kilómetros del litoral.

Para garantizar la difusión de este conocimiento, la página web del proyecto incluye un visor interactivo que permitirá a la ciudadanía explorar de manera accesible el censo y las ‘áreas nai’. Esa plataforma ofrece información georreferenciada sobre los bienes inventariados e incorpora un espacio de participación activa denominado “Achegas”, destinado a recoger nuevas contribuciones y ampliar el conocimiento colectivo sobre la identidad marítima gallega, y que permanecerá activo hasta finales de año.