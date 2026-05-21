Sale a contratación el suministro e instalación de una nueva caseta de socorrismo en Coroso para sustituir la actual en mal estado

El puesto de los socorristas se encuentra en mal estado, según los técnicos municipales Chechu Río

La caseta de madera para los socorristas de la playa urbana de Coroso se encuentra deteriorada por las inclemencias meteorológicas y el ambiente salino al que está expuesta, así como por los actos vandálicos que contribuyeron a aumentar su mal estado. Los técnicos municipales indican que el material del que está fabricada hacen que requiera de importantes trabajos de mantenimiento todos los años, unas tareas que provocan que, en ocasiones, se encuentre fuera de servicio. Y no cuenta con un puesto de vigilancia integrado.

Por ello, y dentro de la puesta en valor de dicho arenal, el Ayuntamiento inició un expediente para sacar a contratación, por importe de 15.000 euros, el suministro e instalación de una caseta prefabricada en panel para el servicio de socorrismo, que incluya una torre de vigilancia, “para atender las múltiples incidencias por la gran afluencia de bañistas dadas las excelentes condiciones del arenal para el baño, así como cambiar la estética del conjunto que forman la playa y el paseo marítimo.

El suministro e instalación de la nueva caseta de socorrismo se financiará a través del convenio firmado el 19 de octubre del año 2022 entre la Axencia Galega de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro de la actuación de Remodelación del frente litoral del Paseo das Carolinas y accesibilidad a la playa de Coroso, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.