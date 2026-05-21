Registrado un incendio en la cabeza tractora de un tráiler depositado en el puerto de Ribeira

El incendio afectó a la cabeza tractora y la parte delantera del remolque Chechu Río

Un incendio se declaró en torno a las seis de esta tarde en el puerto pesquero de Ribeira. A diferencia de anteriores ocasiones, esta vez no fue una embarcación la afectada, sino la cabeza tractora de un tráiler embargado a una empresa y que lleva muchos meses depositado en la explanada situada entre la sede de Portos de Galicia y la vieja lonja. Fue un particular el que dio la alerta al ver salir fuego y humo de este vehículo pesado y hasta el lugar se movilizaron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), así como patrullas de las Policías Local y Nacional.

El suceso generó una gran curiosidad en la ciudad, pues el fuego y la humareda negra eran visibles desde buena parte de la ciudad. os equipos de extinción ya lograron sofocar las llamas con el agua de sus mangueras enganchadas a sus camiones. Fuentes consultadas por este periódico, a la espera de que concluyan las investigaciones sobre este suceso, hay varios indicios que apuntan a que pudo tratarse de una acción intencionada y los autores utilizaron combustible como acelerante para causar el mayor daño posible. También apuntan que las personas que la persona que vivía en ese tráiler pudo haber recibido amenazas de otras personas.

Trabajadores del puerto pesquero de la capital barbanzana indicaron que ya avisaron en repetidas ocasiones a la Administración competente sobre el riesgo que suponía que ese tipo de vehículos embargados permanecieran en depósito en ese lugar, e incidieron en que ya alertaron de que podrían darse este tipo de situaciones e incidentes. Esperan que a raiz de este incendio se adopten medida para sacar esos camiones de ese sitio, y lamentaron que tenga que esperarse a que pasen estas cosas para que los responsables tomen medidas al respecto.