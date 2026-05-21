La superficie del aparcamiento situada delante del IES Leliadoura será acondicionada este verano

María Sampedro y Juana Brión visitaron la zona para la que hay un compromiso de actuación y tomaron buena nota del deterior del firme y pavimento

El Ayuntamiento ribeirense anuncia que, una vez que concluya el actual curso escolar y aprovechando el periodo estival, procederá a acondicionar la zona de aparcamiento situada delante del IES Leliadoura, en el lugar de Frións, debido a que su firme y su pavimento se encuentran muy deteriorados. Fuentes municipales indican que la actuación consistirá en la aplicación de una capa de aglomerado a una superficie de 650 metros cuadrados en una actuación presupuestada en unos 12.000 euros y que será ejecutada por la empresa Nemesio Ordóñez SA.

Desde el gobierno local se incidió en la idea de que esa intervención se llevará a cabo en los meses de verano para no entorpecer la actividad de la comunidad educativa. Igualmente, el bipartito indicó que, con la realización de esos trabajos, se cumplirá con un compromiso que, en el transcurso del último Consello Escolar Municipal, asumieron la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, y la concejala de Educación, Juana Brión, con el director del instituto, y que precisa que es una petición reiterada en varias ocasiones por la edila. Además, anunciaron que también se aprovechará para marcar con pintura las plazas de estacionamiento y se reforzará la señalización viaria horizontal.