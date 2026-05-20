Ribeira renovará su sistema de videovigilancia para el control de la movilidad inteligente

Una de las cámaras de videovigilancia se ubica en la Praza do Concello Chechu Río

El sistema de videovigilancia para el control de la movilidad en el centro de Ribeira, a través de media decena de cámaras tipo domo, lleva años inutilizado. Para tratar de subsanar esa situación, el Ayuntamiento decidió sustituirlas, pues se considera son algo necesario para los objetivos que se persiguen, entre los que se incluye garantizar la seguridad ciudadana y la vigilancia del tráfico rodado. En el pliego de prescripciones técnicas se indica que la instalación física de las cámaras, línea de datos, SIM y servicio de conectividad corren por cuenta del Ayuntamiento de Ribeira.

La Administración local sacar a contratación por 18.029 euros la adquisición, suministro y configuración de un kit nodo remoto de videovigilancia compuesto por 5 cámaras tipo domo motorizado, con un mínimo de resolución de 4 megapíxeles, visión nocturna de hasta 150 metros y detección de rostros; así como un router 5G, soporte, caja de conexión, alimentación, protecciones y materiales auxiliares para el control de la movilidad inteligente en la ciudad. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta antes de acabar el día 25 de este mes para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex)

Esas cámaras sustituirán a las actuales en sus mismas ubicaciones, que son una esquina de la Praza do Concello; Rúa Barbanza, cerca del auditorio; en el Malecón, a la altura de los semáforos de la intersección con Avenida Rosalía de Castro; la rotonda de Amas de Casa, y junto la glorieta de Padín. Además, se contempla el suministro, configuración y puesta en marcha de una cabecera central de grabación y comunicaciones, a colocar donde indiquen los técnicos municipales responsables, y que todo apunta a que será en las dependencias de la Policía Local.

La compra de este sistema de videovigilancia se financiará a través del convenio firmado el 19 de octubre de 2022 entre la Axencia Galega de Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro del eje de transición digital y, en concreto, de la actuación de diseño e implantación de Plataforma Smart 'Destino Inteligente' y Experiencias Turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

Una de las cámaras de videovigilancia se ubica junto la glorieta de Padín Chechu Río