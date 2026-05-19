Manuel Fernández Argibay, vecino del barrio de A Amarella, se suma a la relación de centenarios de Ribeira

Manuel Fernández Argibay, acompañado de algunos familiares, recibió la visita y felicitación de los representantes del Ayuntamiento de Ribeira

Ribeira sumó el pasado domingo un nuevo vecino centenario. Se trata de Manuel Fernández Argibay, con domicilio familiar en el barrio de A Amarella, que esa jornada sopló las 100 velas. Es natural de Ribeira y con 16 años se inició en el marisqueo a flote, oficio al que dedicó buena parte de su vida, y ahora disfruta de paseos por Coroso y de su familia, con la que compartió mesa y mantel en una comida especial que tuvo lugar con motivo de esa efeméride.

Con motivo de su 100 cumpleaños, recibió la visita de la alcaldesa, María Sampedro, y del concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, que le trasladaron la felicitación en representación del Ayuntamiento y le hicieron entrega de unos obsequios, que consistieron en un ramo de flores y una placa de reconocimiento de su aniversario. "É unha ledicia ver aos nosos maiores entrar nos 100 anos con esa vitalidade que lle permite a idade e ver que aínda continúan activos física e mentalmente, levando un envellecemento saudable", declaró la primera edila.