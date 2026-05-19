Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Manuel Fernández Argibay, vecino del barrio de A Amarella, se suma a la relación de centenarios de Ribeira

El Ayuntamiento de la capital barbanzana le transmitió su felicitación y le hizo entrega de un rmo de flores y de una placa conmemorativa

Chechu López
19/05/2026 11:31
Manuel Fernández Argibay, acompañado de algunos familiares, recibió la visita y felicitación de los representantes del Ayuntamiento de Ribeira
Manuel Fernández Argibay, acompañado de algunos familiares, recibió la visita y felicitación de los representantes del Ayuntamiento de Ribeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Ribeira sumó el pasado domingo un nuevo vecino centenario. Se trata de Manuel Fernández Argibay, con domicilio familiar en el barrio de A Amarella, que esa jornada sopló las 100 velas. Es natural de Ribeira y con 16 años se inició en el marisqueo a flote, oficio al que dedicó buena parte de su vida, y ahora disfruta de paseos por Coroso y de su familia, con la que compartió mesa y mantel en una comida especial que tuvo lugar con motivo de esa efeméride.

Con motivo de su 100 cumpleaños, recibió la visita de la alcaldesa, María Sampedro, y del concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, que le trasladaron la felicitación en representación del Ayuntamiento y le hicieron entrega de unos obsequios, que consistieron en un ramo de flores y una placa de reconocimiento de su aniversario. "É unha ledicia ver aos nosos maiores entrar nos 100 anos con esa vitalidade que lle permite a idade e ver que aínda continúan activos física e mentalmente, levando un envellecemento saudable", declaró la primera edila.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620