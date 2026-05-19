Manuel Ayaso, el pintor más universal de Ribeira, se hace más presente en el tercer aniversario de su fallecimiento

La alcaldesa de Ribeira colocó una corona de flores a los pies de la escultura con la figura de Manuel Ayaso sentada en un banco de la Praza do Concello Chechu Río

Con motivo del tercer aniversario de la muerte a los 89 años de Manuel Ayaso, que se cumplió este pasado viernes. 15 de mayo, a última hora de la tarde de ayer se realizaron una ofrenda con una corona de flores en la escultura del artista sentada en un bando de la Praza do Concello y un acto institucional de descubrimiento en el auditorio municipal de dos cuadros, que ya presiden su vestíbulo, y en ambos casos con el acompañamiento musical del grupo de gaitas Os Liantes de Artes, que interpretaron el Himno del Antiguo Reino de Galicia y el himno gallego, entre otras piezas.

Uno de ellos es de la propia autoría en el año 1974 del homenajeado, que fue cedido en depósito por su hija Mónica; y el otro es un retrato del mismo Ayaso Dios realizado por el artista Fernando Yáñez, que lo donó al Ayuntamiento de Ribeira, y que también es autor de un mural del aguiñense en una fachada lateral de un edificio de la Rúa de Galicia, en las inmediaciones de la confluencia con la Rúa da Barreira, dentro del proyecto 'Salmoira'. De esta manera, el pintor más universal de Ribeira, de donde es hijo predilecto, se hace aún más presente en la memoria colectiva de la capital barbanzana.

Excelencia artística

La alcaldesa ribeirense indicó en su intervención en este acto de recuerdo y de reconocimiento a una persona muy querida como Manuel Ayaso que él representaba y representa "a excelencia artística", precisando que no se puede hablar en pasado de él, de su figura y de su legado, pues subrayó que persisten en el presente "coa garantía de chegar ao futuro".

María Sampedro recordó que en el primer pleno ordinario de la corporación municipal de este año se dio luz verde al inicio de los trámites para que el Ayuntamiento se haga con su legado artístico, y que "a biblioteca municipal, primeiro, facendo cos informes técnicos pertinentes para determinar o valor da obra e, posteriormente, dispoñer dunha sala específica para a súa exposición durante os próximos cinco anos". A ese repecto, la primera edila afirmó que que ello es un ejemplo del compromiso municipal para "manter vivo o seu legado".

El acto de reconocimiento incluyó la intervención del director del Museo do de Artes do Gravado, Xoán Pastor Rodríguez, que glosó las trayectorias vital y artística, con marcadas y diferenciadas etapas creativas, de Manuel Ayaso, del que destacó su formación académica "impecable" en Estados Unidos y con un "dominio técnico indiscutible" del arte contemporáneo, explicó parte de la obra del pintor aguiñense y subrayó que nadie la confunde con la de otro artista.

Necesidad de expresarse

Al pintor homenajeado en el tercer aniversario de su fallecimiento también se refirió en su alocución el citado Fernando Yáñez. Tras agradecer que se contase con él para ensalzar su figura como artista ribeirense, gallego e internacional, lanzó una reflexión sobre la "época complexa" que se está atravesando, en la que invade lo artificial y la tecnología y en la que es necesario adaptarse, resulta importante "contar co legado de figuras tan relevantes como Ayaso, que veía a necesidade de expresarse ".

Refiriéndose en todo momento en presente al pintor universal, Yáñez lo describió como persona pensante, mente privilegiada, humano y no artificial. Recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo siendo mayor y del que dijo que se queda con su lenguaje , su obra y su vida, "que hai que poñer en valor", y remató con estas palabras: "Grazas Manuel, sempre Ayaso".

El cuadro con un retrato de Manuel Ayaso pintado por Fernando Yáñez ya luce de manera permanente en el vestíbulo del auditorio municipal ribeirense Marta González